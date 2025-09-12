https://ria.ru/20250912/svo-2041510988.html
"Завтра не будет". На Западе рассказали, что произошло в зоне СВО
"Завтра не будет". На Западе рассказали, что произошло в зоне СВО - РИА Новости, 12.09.2025
"Завтра не будет". На Западе рассказали, что произошло в зоне СВО
Темпы продвижения российских войск в зоне СВО приводят в ужас иностранных наемников ВСУ, сообщает чешский портал Forum24. РИА Новости, 12.09.2025
2025-09-12T16:37:00+03:00
2025-09-12T16:37:00+03:00
2025-09-12T19:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/07/2040313858_0:178:3072:1905_1920x0_80_0_0_d271551c0ee3666e4a81e67d85ce8d14.jpg
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Темпы продвижения российских войск в зоне СВО приводят в ужас иностранных наемников ВСУ, сообщает чешский портал Forum24."Каждое утро они (ВС России. — Прим. ред.) начинают штурм и прут до вечера", — заявил чешский боевик Арису в интервью изданию.Как пожаловался наемник, российские бойцы усилили натиск по всей линии фронта."Русские безжалостно давят, ни конца ни края этому не видно. <…> Все сходятся в одном: русские борются так, будто завтра не будет", — говорится в материале.В прошлом месяце Telegram-канал Mash сообщил, что Украина с февраля 2022 года потеряла убитыми и пропавшими без вести 1,7 миллиона солдат и офицеров. По сведениям канала, такие данные приводятся во взломанной хакерами базе данных Генштаба ВСУ. Позднее хакерская группировка KillNet подтвердила РИА Новости информацию о том, что она взломала базу данных Генштаба ВСУ, представитель KillNet рассказал, что взлом был осуществлен через рабочий компьютер руководителя департамента логистики.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20250912/voennyj-2041483831.html
https://ria.ru/20250912/komandir-2041485087.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/07/2040313858_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_26faad9673f9e5ab507cf9b37a6e2a45.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия
"Завтра не будет". На Западе рассказали, что произошло в зоне СВО
Forum24: ВС России усилили натиск в зоне СВО и безжалостно давят ВСУ