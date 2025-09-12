https://ria.ru/20250912/svo-2041510988.html

"Завтра не будет". На Западе рассказали, что произошло в зоне СВО

"Завтра не будет". На Западе рассказали, что произошло в зоне СВО - РИА Новости, 12.09.2025

"Завтра не будет". На Западе рассказали, что произошло в зоне СВО

Темпы продвижения российских войск в зоне СВО приводят в ужас иностранных наемников ВСУ, сообщает чешский портал Forum24. РИА Новости, 12.09.2025

2025-09-12T16:37:00+03:00

2025-09-12T16:37:00+03:00

2025-09-12T19:11:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

украина

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/07/2040313858_0:178:3072:1905_1920x0_80_0_0_d271551c0ee3666e4a81e67d85ce8d14.jpg

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Темпы продвижения российских войск в зоне СВО приводят в ужас иностранных наемников ВСУ, сообщает чешский портал Forum24."Каждое утро они (ВС России. — Прим. ред.) начинают штурм и прут до вечера", — заявил чешский боевик Арису в интервью изданию.Как пожаловался наемник, российские бойцы усилили натиск по всей линии фронта."Русские безжалостно давят, ни конца ни края этому не видно. <…> Все сходятся в одном: русские борются так, будто завтра не будет", — говорится в материале.В прошлом месяце Telegram-канал Mash сообщил, что Украина с февраля 2022 года потеряла убитыми и пропавшими без вести 1,7 миллиона солдат и офицеров. По сведениям канала, такие данные приводятся во взломанной хакерами базе данных Генштаба ВСУ. Позднее хакерская группировка KillNet подтвердила РИА Новости информацию о том, что она взломала базу данных Генштаба ВСУ, представитель KillNet рассказал, что взлом был осуществлен через рабочий компьютер руководителя департамента логистики.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>

украина

россия

2025

