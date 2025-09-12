Рейтинг@Mail.ru
"Завтра не будет". На Западе рассказали, что произошло в зоне СВО
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
16:37 12.09.2025 (обновлено: 19:11 12.09.2025)
"Завтра не будет". На Западе рассказали, что произошло в зоне СВО
Темпы продвижения российских войск в зоне СВО приводят в ужас иностранных наемников ВСУ, сообщает чешский портал Forum24. РИА Новости, 12.09.2025
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Темпы продвижения российских войск в зоне СВО приводят в ужас иностранных наемников ВСУ, сообщает чешский портал Forum24."Каждое утро они (ВС России. — Прим. ред.) начинают штурм и прут до вечера", — заявил чешский боевик Арису в интервью изданию.Как пожаловался наемник, российские бойцы усилили натиск по всей линии фронта."Русские безжалостно давят, ни конца ни края этому не видно. &lt;…&gt; Все сходятся в одном: русские борются так, будто завтра не будет", — говорится в материале.В прошлом месяце Telegram-канал Mash сообщил, что Украина с февраля 2022 года потеряла убитыми и пропавшими без вести 1,7 миллиона солдат и офицеров. По сведениям канала, такие данные приводятся во взломанной хакерами базе данных Генштаба ВСУ. Позднее хакерская группировка KillNet подтвердила РИА Новости информацию о том, что она взломала базу данных Генштаба ВСУ, представитель KillNet рассказал, что взлом был осуществлен через рабочий компьютер руководителя департамента логистики.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Темпы продвижения российских войск в зоне СВО приводят в ужас иностранных наемников ВСУ, сообщает чешский портал Forum24.
"Каждое утро они (ВС России. — Прим. ред.) начинают штурм и прут до вечера", — заявил чешский боевик Арису в интервью изданию.
Как пожаловался наемник, российские бойцы усилили натиск по всей линии фронта.
"Русские безжалостно давят, ни конца ни края этому не видно. <…> Все сходятся в одном: русские борются так, будто завтра не будет", — говорится в материале.
В прошлом месяце Telegram-канал Mash сообщил, что Украина с февраля 2022 года потеряла убитыми и пропавшими без вести 1,7 миллиона солдат и офицеров. По сведениям канала, такие данные приводятся во взломанной хакерами базе данных Генштаба ВСУ. Позднее хакерская группировка KillNet подтвердила РИА Новости информацию о том, что она взломала базу данных Генштаба ВСУ, представитель KillNet рассказал, что взлом был осуществлен через рабочий компьютер руководителя департамента логистики.
Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
 
