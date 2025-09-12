Рейтинг@Mail.ru
Специальная военная операция на Украине
 
12:51 12.09.2025 (обновлено: 12:53 12.09.2025)
Войска "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" в течение недели продолжали продвижение в глубину обороны ВСУ, украинские войска потеряли до 3370 военнослужащих, пять танков, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения группировки войск "Центр" в течение недели продолжали продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям пяти механизированных, пехотной, воздушно-десантной, трех десантно-штурмовых, двух штурмовых, егерской бригад, двух штурмовых полков ВСУ, трех бригад морской пехоты, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии."Противник потерял до 3370 военнослужащих, пять танков, 16 боевых бронированных машин, 42 автомобиля и 14 орудий полевой артиллерии", - говорится в сводке министерства за неделю.
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" в течение недели продолжали продвижение в глубину обороны ВСУ, украинские войска потеряли до 3370 военнослужащих, пять танков, сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, подразделения группировки войск "Центр" в течение недели продолжали продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям пяти механизированных, пехотной, воздушно-десантной, трех десантно-штурмовых, двух штурмовых, егерской бригад, двух штурмовых полков ВСУ, трех бригад морской пехоты, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии.
"Противник потерял до 3370 военнослужащих, пять танков, 16 боевых бронированных машин, 42 автомобиля и 14 орудий полевой артиллерии", - говорится в сводке министерства за неделю.
