Войска "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника

2025-09-12T12:51:00+03:00

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" в течение недели продолжали продвижение в глубину обороны ВСУ, украинские войска потеряли до 3370 военнослужащих, пять танков, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения группировки войск "Центр" в течение недели продолжали продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям пяти механизированных, пехотной, воздушно-десантной, трех десантно-штурмовых, двух штурмовых, егерской бригад, двух штурмовых полков ВСУ, трех бригад морской пехоты, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии."Противник потерял до 3370 военнослужащих, пять танков, 16 боевых бронированных машин, 42 автомобиля и 14 орудий полевой артиллерии", - говорится в сводке министерства за неделю.

