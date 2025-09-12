https://ria.ru/20250912/svo-2041428211.html

Войска "Запада" заняли более выгодные рубежи и позиции в зоне СВО

Войска "Запада" заняли более выгодные рубежи и позиции в зоне СВО - РИА Новости, 12.09.2025

Войска "Запада" заняли более выгодные рубежи и позиции в зоне СВО

Подразделения группировки войск "Запад" в течение недели заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли более 1650 военнослужащих, два танка, сообщили в... РИА Новости, 12.09.2025

2025-09-12T12:50:00+03:00

2025-09-12T12:50:00+03:00

2025-09-12T12:55:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

россия

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040368822_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5e87a358b0baedaa431e273fc9f8c83e.jpg

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Запад" в течение недели заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли более 1650 военнослужащих, два танка, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения группировки войск "Запад" в течение недели заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной, десантно-штурмовой, штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии."Противник потерял более 1650 военнослужащих, два танка, 28 боевых бронированных машин, 153 автомобиля и 17 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 32 склада боеприпасов, 45 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы", - говорится в сводке министерства за неделю.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, россия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)