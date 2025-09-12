Рейтинг@Mail.ru
Войска "Запада" заняли более выгодные рубежи и позиции в зоне СВО - РИА Новости, 12.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:50 12.09.2025 (обновлено: 12:55 12.09.2025)
https://ria.ru/20250912/svo-2041428211.html
Войска "Запада" заняли более выгодные рубежи и позиции в зоне СВО
Войска "Запада" заняли более выгодные рубежи и позиции в зоне СВО - РИА Новости, 12.09.2025
Войска "Запада" заняли более выгодные рубежи и позиции в зоне СВО
Подразделения группировки войск "Запад" в течение недели заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли более 1650 военнослужащих, два танка, сообщили в... РИА Новости, 12.09.2025
2025-09-12T12:50:00+03:00
2025-09-12T12:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040368822_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5e87a358b0baedaa431e273fc9f8c83e.jpg
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Запад" в течение недели заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли более 1650 военнослужащих, два танка, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения группировки войск "Запад" в течение недели заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной, десантно-штурмовой, штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии."Противник потерял более 1650 военнослужащих, два танка, 28 боевых бронированных машин, 153 автомобиля и 17 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 32 склада боеприпасов, 45 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы", - говорится в сводке министерства за неделю.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040368822_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_90ff3c944b7802c0b4497b667b617899.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, россия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Войска "Запада" заняли более выгодные рубежи и позиции в зоне СВО

МО РФ: ВСУ за сутки потеряли более 1650 боевиков в зоне действия войск "Запад"

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Запад" в течение недели заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли более 1650 военнослужащих, два танка, сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, подразделения группировки войск "Запад" в течение недели заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной, десантно-штурмовой, штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии.
"Противник потерял более 1650 военнослужащих, два танка, 28 боевых бронированных машин, 153 автомобиля и 17 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 32 склада боеприпасов, 45 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы", - говорится в сводке министерства за неделю.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныРоссияБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала