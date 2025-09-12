https://ria.ru/20250912/svo-2041428211.html
Войска "Запада" заняли более выгодные рубежи и позиции в зоне СВО
2025-09-12T12:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Запад" в течение недели заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли более 1650 военнослужащих, два танка, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения группировки войск "Запад" в течение недели заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной, десантно-штурмовой, штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии."Противник потерял более 1650 военнослужащих, два танка, 28 боевых бронированных машин, 153 автомобиля и 17 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 32 склада боеприпасов, 45 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы", - говорится в сводке министерства за неделю.
Новости
ru-RU
