Рейтинг@Mail.ru
Братья-танкисты воюют на одном танке в зоне СВО - РИА Новости, 12.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:06 12.09.2025
https://ria.ru/20250912/svo-2041345892.html
Братья-танкисты воюют на одном танке в зоне СВО
Братья-танкисты воюют на одном танке в зоне СВО - РИА Новости, 12.09.2025
Братья-танкисты воюют на одном танке в зоне СВО
Братья-танкисты группировки войск "Центр" воюют на одном танке в зоне СВО, рассказали журналистам в Министерстве обороны РФ. РИА Новости, 12.09.2025
2025-09-12T05:06:00+03:00
2025-09-12T05:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
т-90м
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0d/1857469708_0:222:3072:1950_1920x0_80_0_0_e3a70dd84b7d604b2f308f5b15632d76.jpg
ЛУГАНСК, 12 сен - РИА Новости. Братья-танкисты группировки войск "Центр" воюют на одном танке в зоне СВО, рассказали журналистам в Министерстве обороны РФ. "Евгений и Сергей – двоюродные братья. Были призваны в Вооруженные силы Российской Федерации осенью 2022 года и проходили подготовку в разных экипажах, но потом попросили их объединить. Командование пошло навстречу и с тех пор братья рядом в боевой машине: младший Сергей – командир танка, старший Евгений – наводчик-оператор Т-90М", – рассказали в оборонном ведомстве. Минобороны уточняет, что на одной из боевых задач их танк был подбит, нарушена связь, но братья быстро сориентировались, не покинули танк, выполнили боевую задачу и под прикрытием второго экипажа вывезли горящую боевую машину с поля боя. Сейчас братья готовятся к новым боевым задачам, совершенствуют свои навыки боевой работы с закрытой огневой позиции.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0d/1857469708_38:0:2769:2048_1920x0_80_0_0_b669712caa120eb1b18699de8d60f956.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
министерство обороны рф (минобороны рф), т-90м
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Т-90М
Братья-танкисты воюют на одном танке в зоне СВО

МО РФ: братья-танкисты группировки "Центр" воюют на одном танке в зоне СВО

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЭкипаж танка Т-90М
Экипаж танка Т-90М - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Экипаж танка Т-90М . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЛУГАНСК, 12 сен - РИА Новости. Братья-танкисты группировки войск "Центр" воюют на одном танке в зоне СВО, рассказали журналистам в Министерстве обороны РФ.
"Евгений и Сергей – двоюродные братья. Были призваны в Вооруженные силы Российской Федерации осенью 2022 года и проходили подготовку в разных экипажах, но потом попросили их объединить. Командование пошло навстречу и с тех пор братья рядом в боевой машине: младший Сергей – командир танка, старший Евгений – наводчик-оператор Т-90М", – рассказали в оборонном ведомстве.
Минобороны уточняет, что на одной из боевых задач их танк был подбит, нарушена связь, но братья быстро сориентировались, не покинули танк, выполнили боевую задачу и под прикрытием второго экипажа вывезли горящую боевую машину с поля боя. Сейчас братья готовятся к новым боевым задачам, совершенствуют свои навыки боевой работы с закрытой огневой позиции.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Т-90М
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала