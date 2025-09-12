https://ria.ru/20250912/svo-2041345892.html
Братья-танкисты воюют на одном танке в зоне СВО
Братья-танкисты воюют на одном танке в зоне СВО - РИА Новости, 12.09.2025
Братья-танкисты воюют на одном танке в зоне СВО
Братья-танкисты группировки войск "Центр" воюют на одном танке в зоне СВО, рассказали журналистам в Министерстве обороны РФ. РИА Новости, 12.09.2025
ЛУГАНСК, 12 сен - РИА Новости. Братья-танкисты группировки войск "Центр" воюют на одном танке в зоне СВО, рассказали журналистам в Министерстве обороны РФ. "Евгений и Сергей – двоюродные братья. Были призваны в Вооруженные силы Российской Федерации осенью 2022 года и проходили подготовку в разных экипажах, но потом попросили их объединить. Командование пошло навстречу и с тех пор братья рядом в боевой машине: младший Сергей – командир танка, старший Евгений – наводчик-оператор Т-90М", – рассказали в оборонном ведомстве. Минобороны уточняет, что на одной из боевых задач их танк был подбит, нарушена связь, но братья быстро сориентировались, не покинули танк, выполнили боевую задачу и под прикрытием второго экипажа вывезли горящую боевую машину с поля боя. Сейчас братья готовятся к новым боевым задачам, совершенствуют свои навыки боевой работы с закрытой огневой позиции.
