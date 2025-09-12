https://ria.ru/20250912/svjaschennik-2041573550.html

Насильно мобилизованный в ряды ВСУ священник УПЦ погиб на фронте

Насильно мобилизованный в ряды ВСУ священник УПЦ погиб на фронте - РИА Новости, 12.09.2025

Насильно мобилизованный в ряды ВСУ священник УПЦ погиб на фронте

Насильно мобилизованный в ВСУ священник канонической Украинской православной церкви отец Николай Хлань погиб на фронте, сообщает в четверг украинский Союз... РИА Новости, 12.09.2025

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Насильно мобилизованный в ВСУ священник канонической Украинской православной церкви отец Николай Хлань погиб на фронте, сообщает в четверг украинский Союз православных журналистов (СПЖ). Согласно православным канонам, священнослужителям нельзя убивать, проливать кровь, брать в руки оружие, то есть служить в войсках в качестве воинов. "На фронте убили мобилизованного священника УПЦ отца Николая Хланя, настоятеля храма Рождества Богородицы в селе Миньковцы Хмельницкой области. Совсем недавно его мобилизовали и сразу отправили на "ноль" (на передовую - ред.), - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале союза.По данным союза, у отца Николая остались трое детей. В последнее время появляется все больше сообщений о мобилизации на Украине священнослужителей УПЦ. Союз православных журналистов 4 августа сообщил, что сотрудники военкомата в Ровненской области задержали двоих священнослужителей Сарненской епархии. Выехавший с Украины депутат Верховной рады Артем Дмитрук 8 августа заявил о похищении сотрудниками военкомата и СБУ двух священников Украинской православной церкви в Харькове. Подобные случаи были и в других регионах Украины. Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории государства волну гонений УПЦ - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности канонической Украинской православной церкви. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях - в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов Украинской православной церкви были силой захвачены раскольниками при поддержке местных властей, при этом физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины. С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить УПЦ.

