Рейтинг@Mail.ru
Насильно мобилизованный в ряды ВСУ священник УПЦ погиб на фронте - РИА Новости, 12.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:33 12.09.2025
https://ria.ru/20250912/svjaschennik-2041573550.html
Насильно мобилизованный в ряды ВСУ священник УПЦ погиб на фронте
Насильно мобилизованный в ряды ВСУ священник УПЦ погиб на фронте - РИА Новости, 12.09.2025
Насильно мобилизованный в ряды ВСУ священник УПЦ погиб на фронте
Насильно мобилизованный в ВСУ священник канонической Украинской православной церкви отец Николай Хлань погиб на фронте, сообщает в четверг украинский Союз... РИА Новости, 12.09.2025
2025-09-12T22:33:00+03:00
2025-09-12T22:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
хмельницкая область
ровненская область
артем дмитрук
владимир зеленский
украинская православная церковь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942522464_0:316:3000:2004_1920x0_80_0_0_354b5e1eb09f34b9477345a6f59c63bd.jpg
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Насильно мобилизованный в ВСУ священник канонической Украинской православной церкви отец Николай Хлань погиб на фронте, сообщает в четверг украинский Союз православных журналистов (СПЖ). Согласно православным канонам, священнослужителям нельзя убивать, проливать кровь, брать в руки оружие, то есть служить в войсках в качестве воинов. &quot;На фронте убили мобилизованного священника УПЦ отца Николая Хланя, настоятеля храма Рождества Богородицы в селе Миньковцы Хмельницкой области. Совсем недавно его мобилизовали и сразу отправили на &quot;ноль&quot; (на передовую - ред.), - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале союза.По данным союза, у отца Николая остались трое детей. В последнее время появляется все больше сообщений о мобилизации на Украине священнослужителей УПЦ. Союз православных журналистов 4 августа сообщил, что сотрудники военкомата в Ровненской области задержали двоих священнослужителей Сарненской епархии. Выехавший с Украины депутат Верховной рады Артем Дмитрук 8 августа заявил о похищении сотрудниками военкомата и СБУ двух священников Украинской православной церкви в Харькове. Подобные случаи были и в других регионах Украины. Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории государства волну гонений УПЦ - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности канонической Украинской православной церкви. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях - в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов Украинской православной церкви были силой захвачены раскольниками при поддержке местных властей, при этом физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины. С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить УПЦ.
https://ria.ru/20250906/voenkomat-2040215482.html
https://ria.ru/20250906/voenkomat-2040205703.html
украина
хмельницкая область
ровненская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942522464_328:0:3000:2004_1920x0_80_0_0_b6c8bba1b1df70d446e43899dc57f250.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, хмельницкая область, ровненская область, артем дмитрук, владимир зеленский, украинская православная церковь, служба безопасности украины, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Хмельницкая область, Ровненская область, Артем Дмитрук, Владимир Зеленский, Украинская православная церковь, Служба безопасности Украины, Вооруженные силы Украины
Насильно мобилизованный в ряды ВСУ священник УПЦ погиб на фронте

СПЖ: насильно мобилизованный в ВСУ священник УПЦ Николай Хлань погиб на фронте

© AP Photo / Mstyslav ChernovУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
© AP Photo / Mstyslav Chernov
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Насильно мобилизованный в ВСУ священник канонической Украинской православной церкви отец Николай Хлань погиб на фронте, сообщает в четверг украинский Союз православных журналистов (СПЖ).
Согласно православным канонам, священнослужителям нельзя убивать, проливать кровь, брать в руки оружие, то есть служить в войсках в качестве воинов.
Военнослужащие армии Украины - РИА Новости, 1920, 06.09.2025
Киевский режим в нарушение закона отправляет на фронт священников
6 сентября, 21:47
«

"На фронте убили мобилизованного священника УПЦ отца Николая Хланя, настоятеля храма Рождества Богородицы в селе Миньковцы Хмельницкой области. Совсем недавно его мобилизовали и сразу отправили на "ноль" (на передовую - ред.), - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале союза.

По данным союза, у отца Николая остались трое детей.
В последнее время появляется все больше сообщений о мобилизации на Украине священнослужителей УПЦ. Союз православных журналистов 4 августа сообщил, что сотрудники военкомата в Ровненской области задержали двоих священнослужителей Сарненской епархии. Выехавший с Украины депутат Верховной рады Артем Дмитрук 8 августа заявил о похищении сотрудниками военкомата и СБУ двух священников Украинской православной церкви в Харькове. Подобные случаи были и в других регионах Украины.
Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории государства волну гонений УПЦ - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности канонической Украинской православной церкви. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях - в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом.
Сотни православных храмов Украинской православной церкви были силой захвачены раскольниками при поддержке местных властей, при этом физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины. С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить УПЦ.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 06.09.2025
На Украине мобилизовали церковного старосту
6 сентября, 19:43
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаХмельницкая областьРовненская областьАртем ДмитрукВладимир ЗеленскийУкраинская православная церковьСлужба безопасности УкраиныВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала