Новое дело бывшего замминистра обороны Иванова насчитывает 300 томов
Новое дело бывшего замминистра обороны Иванова насчитывает 300 томов - РИА Новости, 12.09.2025
Новое дело бывшего замминистра обороны Иванова насчитывает 300 томов
Новое дело бывшего заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова о получении трех взяток на сумму около 1,3 миллиарда рублей, легализации денег и незаконном... РИА Новости, 12.09.2025
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Новое дело бывшего заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова о получении трех взяток на сумму около 1,3 миллиарда рублей, легализации денег и незаконном обороте оружия насчитывает 300 томов, сообщил РИА Новости его адвокат Денис Балуев. "В деле более 300 томов, мы не собираемся тянуть и планируем ознакомиться с ними за месяц", - сказал адвокат.
Новое дело бывшего замминистра обороны Иванова насчитывает 300 томов
