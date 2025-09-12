https://ria.ru/20250912/sud-2041565460.html

Новое дело бывшего замминистра обороны Иванова насчитывает 300 томов

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Новое дело бывшего заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова о получении трех взяток на сумму около 1,3 миллиарда рублей, легализации денег и незаконном обороте оружия насчитывает 300 томов, сообщил РИА Новости его адвокат Денис Балуев. "В деле более 300 томов, мы не собираемся тянуть и планируем ознакомиться с ними за месяц", - сказал адвокат.

