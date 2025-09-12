https://ria.ru/20250912/sud-2041558892.html
Экс-замминистра обороны обвинили в незаконном хранении оружия
Следствие обвинило бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова в незаконном хранении и переделке оружия, сообщил РИА Новости его адвокат Денис Балуев. РИА Новости, 12.09.2025
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Следствие обвинило бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова в незаконном хранении и переделке оружия, сообщил РИА Новости его адвокат Денис Балуев."Предъявлено обвинение в незаконном хранении и переделке оружия", - сказал адвокат."У него была большая коллекция оружия, в том числе наградные пистолеты. Все было законно. Откуда взялись охотничьи карабины, и кто их переделал - надо разбираться. Он их не хранил и не переделывал", - отметил адвокат.
