Экс-замминистра обороны обвинили в незаконном хранении оружия

Экс-замминистра обороны обвинили в незаконном хранении оружия - РИА Новости, 12.09.2025

Экс-замминистра обороны обвинили в незаконном хранении оружия

Следствие обвинило бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова в незаконном хранении и переделке оружия, сообщил РИА Новости его адвокат Денис Балуев.

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Следствие обвинило бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова в незаконном хранении и переделке оружия, сообщил РИА Новости его адвокат Денис Балуев."Предъявлено обвинение в незаконном хранении и переделке оружия", - сказал адвокат."У него была большая коллекция оружия, в том числе наградные пистолеты. Все было законно. Откуда взялись охотничьи карабины, и кто их переделал - надо разбираться. Он их не хранил и не переделывал", - отметил адвокат.

россия

2025

