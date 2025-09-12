https://ria.ru/20250912/sud-2041547608.html

Суд в Москве запретил доступ к сайту с рекламой услуг киллеров

Суд в Москве запретил доступ к сайту с рекламой услуг киллеров - РИА Новости, 12.09.2025

Суд в Москве запретил доступ к сайту с рекламой услуг киллеров

Никулинский суд Москвы запретил доступ к сайту, где можно было приобрести услуги наемного убийцы, сказано в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА... РИА Новости, 12.09.2025

2025-09-12T19:17:00+03:00

2025-09-12T19:17:00+03:00

2025-09-12T19:17:00+03:00

технологии

москва

россия

закон о штрафе за поиск в сети экстремистских материалов

общество

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940535325_0:1006:2048:2158_1920x0_80_0_0_0829658e10de8edd8b5a153e5f1b89b4.jpg

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Никулинский суд Москвы запретил доступ к сайту, где можно было приобрести услуги наемного убийцы, сказано в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости. С иском в суд обратился военный прокурор, обнаруживший, что "в свободном доступе для неограниченного круга лиц размещена информация о предоставлении услуг по убийству человека". Вход на указанный сайт свободный, ознакомиться с содержанием сайта и скопировать информацию в электронном варианте может любой Интернет-пользователь, отмечается в документе. При этом доступ могут получить даже несовершеннолетние. Суд указал, что законодательство РФ предусматривает ответственность за убийство по найму. Лица, организовавшие убийство за вознаграждение, подстрекавшие к его совершению или оказавшие пособничество в совершении такого убийства, несут уголовную ответственность. "Поскольку на указанном сайте в свободном доступе имеются материалы о возможности предоставления услуг по убийству человека, суд приходит к выводу о том, что информация, содержащаяся на нем, подлежит признанию запрещенной к распространению на адрес, равно как и действия, связанные с размещением данной информации", - сказано в решении суда.

https://ria.ru/20241215/kriminal-1989062000.html

https://ria.ru/20231020/ubiystvo-1904123407.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, москва, россия, закон о штрафе за поиск в сети экстремистских материалов, общество, происшествия