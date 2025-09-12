Рейтинг@Mail.ru
Суд в Москве запретил доступ к сайту с рекламой услуг киллеров - РИА Новости, 12.09.2025
19:17 12.09.2025
Суд в Москве запретил доступ к сайту с рекламой услуг киллеров
Никулинский суд Москвы запретил доступ к сайту, где можно было приобрести услуги наемного убийцы, сказано в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА... РИА Новости, 12.09.2025
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Никулинский суд Москвы запретил доступ к сайту, где можно было приобрести услуги наемного убийцы, сказано в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости. С иском в суд обратился военный прокурор, обнаруживший, что "в свободном доступе для неограниченного круга лиц размещена информация о предоставлении услуг по убийству человека". Вход на указанный сайт свободный, ознакомиться с содержанием сайта и скопировать информацию в электронном варианте может любой Интернет-пользователь, отмечается в документе. При этом доступ могут получить даже несовершеннолетние. Суд указал, что законодательство РФ предусматривает ответственность за убийство по найму. Лица, организовавшие убийство за вознаграждение, подстрекавшие к его совершению или оказавшие пособничество в совершении такого убийства, несут уголовную ответственность. "Поскольку на указанном сайте в свободном доступе имеются материалы о возможности предоставления услуг по убийству человека, суд приходит к выводу о том, что информация, содержащаяся на нем, подлежит признанию запрещенной к распространению на адрес, равно как и действия, связанные с размещением данной информации", - сказано в решении суда.
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды
Статуя богини Фемиды. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Никулинский суд Москвы запретил доступ к сайту, где можно было приобрести услуги наемного убийцы, сказано в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости.
С иском в суд обратился военный прокурор, обнаруживший, что "в свободном доступе для неограниченного круга лиц размещена информация о предоставлении услуг по убийству человека". Вход на указанный сайт свободный, ознакомиться с содержанием сайта и скопировать информацию в электронном варианте может любой Интернет-пользователь, отмечается в документе. При этом доступ могут получить даже несовершеннолетние.
Суд указал, что законодательство РФ предусматривает ответственность за убийство по найму. Лица, организовавшие убийство за вознаграждение, подстрекавшие к его совершению или оказавшие пособничество в совершении такого убийства, несут уголовную ответственность.
"Поскольку на указанном сайте в свободном доступе имеются материалы о возможности предоставления услуг по убийству человека, суд приходит к выводу о том, что информация, содержащаяся на нем, подлежит признанию запрещенной к распространению на адрес, равно как и действия, связанные с размещением данной информации", - сказано в решении суда.
