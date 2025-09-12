https://ria.ru/20250912/sud-2041347972.html
СМИ: Верховный суд Бразилии запретил Болсонару баллотироваться до 2060 года
СМИ: Верховный суд Бразилии запретил Болсонару баллотироваться до 2060 года - РИА Новости, 12.09.2025
СМИ: Верховный суд Бразилии запретил Болсонару баллотироваться до 2060 года
Верховный суд Бразилии, приговоривший экс-президента Жаира Болсонару к более чем 27 годам тюремного заключения по делу о госперевороте, лишил его права... РИА Новости, 12.09.2025
в мире
бразилия
жаир болсонару
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Верховный суд Бразилии, приговоривший экс-президента Жаира Болсонару к более чем 27 годам тюремного заключения по делу о госперевороте, лишил его права баллотироваться на выборные должности до 2060 года, передает агентство Рейтер. Ранее в пояснении к закону о безупречной репутации на сайте Высшего избирательного суда Бразилии отмечалось, что запрет действует в течение восьми лет - до 2030 года, но это касалось лишь распоряжения Высшего избирательного суда, вынесенного еще два года назад. Верховный суд продлил дисквалификацию Болсонару до 2060 года. Верховный суд Бразилии в четверг признал Жаира Болсонару виновным в заговоре с целью государственного переворота и приговорил его к 27 годам и 3 месяцам тюрьмы.
