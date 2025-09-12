Рейтинг@Mail.ru
06:03 12.09.2025
СМИ: Верховный суд Бразилии запретил Болсонару баллотироваться до 2060 года
2025-09-12T06:03:00+03:00
2025-09-12T06:03:00+03:00
в мире
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Верховный суд Бразилии, приговоривший экс-президента Жаира Болсонару к более чем 27 годам тюремного заключения по делу о госперевороте, лишил его права баллотироваться на выборные должности до 2060 года, передает агентство Рейтер. Ранее в пояснении к закону о безупречной репутации на сайте Высшего избирательного суда Бразилии отмечалось, что запрет действует в течение восьми лет - до 2030 года, но это касалось лишь распоряжения Высшего избирательного суда, вынесенного еще два года назад. Верховный суд продлил дисквалификацию Болсонару до 2060 года. Верховный суд Бразилии в четверг признал Жаира Болсонару виновным в заговоре с целью государственного переворота и приговорил его к 27 годам и 3 месяцам тюрьмы.
в мире, бразилия, жаир болсонару
В мире, Бразилия, Жаир Болсонару
Жаир Болсонару. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Верховный суд Бразилии, приговоривший экс-президента Жаира Болсонару к более чем 27 годам тюремного заключения по делу о госперевороте, лишил его права баллотироваться на выборные должности до 2060 года, передает агентство Рейтер.
Ранее в пояснении к закону о безупречной репутации на сайте Высшего избирательного суда Бразилии отмечалось, что запрет действует в течение восьми лет - до 2030 года, но это касалось лишь распоряжения Высшего избирательного суда, вынесенного еще два года назад.
Верховный суд продлил дисквалификацию Болсонару до 2060 года.
Верховный суд Бразилии в четверг признал Жаира Болсонару виновным в заговоре с целью государственного переворота и приговорил его к 27 годам и 3 месяцам тюрьмы.
Защита Болсонару намерена обжаловать приговор
