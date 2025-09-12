https://ria.ru/20250912/sud-2041345518.html

Суд оштрафовал сайт MAXIM за упоминание Дудя* без плашки иноагента

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Суд в Москве оштрафовал сайт мужского журнала MAXIM за упоминание журналиста Юрия Дудя*, который признан в РФ иноагентом, без указания данного статуса, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. В них сообщается, что в ноябре 2023 года на сайте MAXIMONLINE была размещена заметка о певице Вике Цыгановой, в которой цитировалось ее высказывание об артисте Ярославе Дронове (SHAMAN) и упоминалось интервью Цыгановой Дудю*. В нарушение требований закона об иноагентах в тексте не был указан статус иностранного агента, которым наделен журналист, следует из материалов. Административный протокол был составлен по статье КоАП о распространении в СМИ информации об иностранных агентах без указания на соответствующий статус (часть 2.1 статьи 13.15 КоАП РФ). В январе 2024 года суд в Москве оштрафовал ООО "Шкулев Диджитал Технологии", владельца сайта, но решение было отменено в кассации и направлено на пересмотр в апелляционную инстанцию. Мосгорсуд 9 сентября снизил размер изначально назначенного штрафа, сумма в материалах не раскрывается. В то же время, вышеуказанная часть статьи предусматривает санкцию для юрлиц в размере от 40 до 50 тысяч рублей. При этом для малых предприятий назначается наказание в размере от половины минимального размера до половины максимального размера административного штрафа, предусмотренного санкцией статьи. Юристам как раз удалось доказать, что общество является субъектом малого и среднего предпринимательства, заключается в материалах. В медиахолдинге отказались комментировать РИА Новости решение суда. * Физическое лицо, признанное иноагентом на территории России.В июле в Басманном суде Москвы сообщили РИА Новости, что Дудь был заочно арестован и объявлен в международный розыск в рамках уголовного дела. Дудю вменяется неисполнение предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах обязанностей, совершенное лицом, осуществляющим целенаправленный сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности Российской Федерации, которые при их получении иностранными источниками могут быть использованы против безопасности РФ. Данная статья УК предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Минюст РФ внес Дудя в реестр СМИ-иноагентов в апреле 2022 года, позднее его неоднократно штрафовали за нарушение иноагентского законодательства.

