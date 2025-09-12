Рейтинг@Mail.ru
В Карелии заочно арестовали уехавшего в Финляндию россиянина - РИА Новости, 12.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:59 12.09.2025
https://ria.ru/20250912/sud-2041339315.html
В Карелии заочно арестовали уехавшего в Финляндию россиянина
В Карелии заочно арестовали уехавшего в Финляндию россиянина - РИА Новости, 12.09.2025
В Карелии заочно арестовали уехавшего в Финляндию россиянина
Суд в Карелии заочно арестовал уехавшего в Финляндию россиянина по обвинению в госизмене, публичных призывах к осуществлению терроризма и деятельности,... РИА Новости, 12.09.2025
2025-09-12T02:59:00+03:00
2025-09-12T02:59:00+03:00
в мире
россия
финляндия
республика карелия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152292/79/1522927906_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a9bbce73bef25174c38df666435de1a7.jpg
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Суд в Карелии заочно арестовал уехавшего в Финляндию россиянина по обвинению в госизмене, публичных призывах к осуществлению терроризма и деятельности, направленной против безопасности РФ, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. В них указано, что россиянину заочно предъявлено обвинение в публичных призывах в сети к осуществлению террористической деятельности и деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации, а также в совершении государственной измены. В материалах подчеркивается, что россиянин не зарегистрирован на территории РФ, не владеет какими-либо жилыми помещениями, а в базе данных государственной системы миграционного и регистрационного учета указано, что он выехал из России в Финляндию, после чего в страну не возвращался. Российским правоохранительным органам неизвестно место его проживания в Финляндии, кроме того, установлено, что мужчина не ведет аккаунты в соцсетях и мессенджерах под своим именем. В то же время, у правоохранителей есть данные о его личности и внешности, следует из материалов. Суд в Карелии в начале августа арестовал мужчину на два месяца с момента задержания на территории РФ или экстрадиции, в конце августа апелляционная инстанция признала это решение законным и обоснованным, заключается в материалах. Защита не стала комментировать РИА Новости обстоятельства дела ввиду секретности его содержания, с адвоката взята подписка о неразглашении.
https://ria.ru/20240704/gosizmena-1957355042.html
https://ria.ru/20250903/chp-2039398507.html
россия
финляндия
республика карелия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152292/79/1522927906_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b6ed098ed7d8fdc7b928e38c85ccc8da.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, финляндия, республика карелия
В мире, Россия, Финляндия, Республика Карелия
В Карелии заочно арестовали уехавшего в Финляндию россиянина

В Карелии заочно арестовали уехавшего в Финляндию россиянина по делу о госизмене

© РИА Новости / Александр Полегенько | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия (Фемида) в здании суда
Статуя богини правосудия (Фемида) в здании суда - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
© РИА Новости / Александр Полегенько
Перейти в медиабанк
Статуя богини правосудия (Фемида) в здании суда. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Суд в Карелии заочно арестовал уехавшего в Финляндию россиянина по обвинению в госизмене, публичных призывах к осуществлению терроризма и деятельности, направленной против безопасности РФ, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что россиянину заочно предъявлено обвинение в публичных призывах в сети к осуществлению террористической деятельности и деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации, а также в совершении государственной измены.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
Житель Кубани получил шесть лет колонии за попытку госизмены
4 июля 2024, 13:19
В материалах подчеркивается, что россиянин не зарегистрирован на территории РФ, не владеет какими-либо жилыми помещениями, а в базе данных государственной системы миграционного и регистрационного учета указано, что он выехал из России в Финляндию, после чего в страну не возвращался.
Российским правоохранительным органам неизвестно место его проживания в Финляндии, кроме того, установлено, что мужчина не ведет аккаунты в соцсетях и мессенджерах под своим именем. В то же время, у правоохранителей есть данные о его личности и внешности, следует из материалов.
Суд в Карелии в начале августа арестовал мужчину на два месяца с момента задержания на территории РФ или экстрадиции, в конце августа апелляционная инстанция признала это решение законным и обоснованным, заключается в материалах.
Защита не стала комментировать РИА Новости обстоятельства дела ввиду секретности его содержания, с адвоката взята подписка о неразглашении.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
Суд в Новосибирске арестовал обвиняемого в нападении на подростка
3 сентября, 15:13
 
В миреРоссияФинляндияРеспублика Карелия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала