СМИ сообщили о пострадавшем результате стрельбы в военной академии США
СМИ сообщили о пострадавшем результате стрельбы в военной академии США
2025-09-12T04:12:00+03:00
2025-09-12T04:12:00+03:00
2025-09-12T04:12:00+03:00
ВАШИНГТОН, 12 сен - РИА Новости. Одного человека госпитализировали на фоне сообщений о стрельбе в Военно-морской академии США в Аннаполисе, штат Мэриленд, сообщил телеканал Fox News. "Один пострадавший был доставлен на медицинском вертолете, а состояние нескольких других оценивается. Однако, согласно внутреннему электронному письму, полученному Fox News от капитана Дэвида Формана, заместителя командира мичмана, один из мичманов принял сотрудников правоохранительных органов за угрозу, вступил в бой и получил ранения. В электронном письме говорится, что состояние мичмана стабильно, он получает медицинскую помощь", - говорится в сообщении телеканала. Ранее Fox News сообщили, что полиция закрыла территорию академии на фоне выстрелов внутри общежития. Согласно данным телеканала, якобы исключенный из учебного заведения кадет вернулся в кампус с оружием.
