Рейтинг@Mail.ru
СМИ сообщили о пострадавшем результате стрельбы в военной академии США - РИА Новости, 12.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:12 12.09.2025
https://ria.ru/20250912/strelba-2041342824.html
СМИ сообщили о пострадавшем результате стрельбы в военной академии США
СМИ сообщили о пострадавшем результате стрельбы в военной академии США - РИА Новости, 12.09.2025
СМИ сообщили о пострадавшем результате стрельбы в военной академии США
Одного человека госпитализировали на фоне сообщений о стрельбе в Военно-морской академии США в Аннаполисе, штат Мэриленд, сообщил телеканал Fox News. РИА Новости, 12.09.2025
2025-09-12T04:12:00+03:00
2025-09-12T04:12:00+03:00
в мире
сша
аннаполис
мэриленд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100982/07/1009820731_0:101:2501:1507_1920x0_80_0_0_5f849e874ced789e340411409f1a221d.jpg
ВАШИНГТОН, 12 сен - РИА Новости. Одного человека госпитализировали на фоне сообщений о стрельбе в Военно-морской академии США в Аннаполисе, штат Мэриленд, сообщил телеканал Fox News. "Один пострадавший был доставлен на медицинском вертолете, а состояние нескольких других оценивается. Однако, согласно внутреннему электронному письму, полученному Fox News от капитана Дэвида Формана, заместителя командира мичмана, один из мичманов принял сотрудников правоохранительных органов за угрозу, вступил в бой и получил ранения. В электронном письме говорится, что состояние мичмана стабильно, он получает медицинскую помощь", - говорится в сообщении телеканала. Ранее Fox News сообщили, что полиция закрыла территорию академии на фоне выстрелов внутри общежития. Согласно данным телеканала, якобы исключенный из учебного заведения кадет вернулся в кампус с оружием.
https://ria.ru/20250910/ssha-2041072416.html
сша
аннаполис
мэриленд
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100982/07/1009820731_179:0:2320:1606_1920x0_80_0_0_dc1a8de08593b6975bddc364f5273b8a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, аннаполис, мэриленд
В мире, США, Аннаполис, Мэриленд
СМИ сообщили о пострадавшем результате стрельбы в военной академии США

Fox News: один человек пострадал при стрельбе в Военно-морской академии США

© AP Photo / LM OteroМесто преступления в США
Место преступления в США - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
© AP Photo / LM Otero
Место преступления в США. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 12 сен - РИА Новости. Одного человека госпитализировали на фоне сообщений о стрельбе в Военно-морской академии США в Аннаполисе, штат Мэриленд, сообщил телеканал Fox News.
"Один пострадавший был доставлен на медицинском вертолете, а состояние нескольких других оценивается. Однако, согласно внутреннему электронному письму, полученному Fox News от капитана Дэвида Формана, заместителя командира мичмана, один из мичманов принял сотрудников правоохранительных органов за угрозу, вступил в бой и получил ранения. В электронном письме говорится, что состояние мичмана стабильно, он получает медицинскую помощь", - говорится в сообщении телеканала.
Ранее Fox News сообщили, что полиция закрыла территорию академии на фоне выстрелов внутри общежития. Согласно данным телеканала, якобы исключенный из учебного заведения кадет вернулся в кампус с оружием.
Патрульная машина полиции на месте стрельбы в городе Чаттануга американского штата Теннесси - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
Два ученика пострадали при стрельбе в школе в США
10 сентября, 23:07
 
В миреСШААннаполисМэриленд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала