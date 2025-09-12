https://ria.ru/20250912/stavka-2041507420.html

ЦБ рассматривал два варианта по ключевой ставке, рассказала Набиуллина

ЦБ рассматривал два варианта по ключевой ставке, рассказала Набиуллина - РИА Новости, 12.09.2025

ЦБ рассматривал два варианта по ключевой ставке, рассказала Набиуллина

Совет директоров Банка России рассматривал два варианта действий по ключевой ставке, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 12.09.2025

2025-09-12T16:25:00+03:00

2025-09-12T16:25:00+03:00

2025-09-12T20:30:00+03:00

экономика

россия

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/03/2026944090_0:65:3152:1838_1920x0_80_0_0_297c9772970d84bd15477208e09d0882.jpg

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Совет директоров Банка России рассматривал два варианта действий по ключевой ставке, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина. "Рассматривалось два варианта на заседании: снижение ставки на один процентный пункт и сохранение ставки", — заявила она на пресс-конференции.В качестве аргумента за сохранение ставки Набиуллина указала на то, что денежно-кредитные условия значительно смягчались: необходимо оценить последствия принятых решений. Помимо этого, нужно получить больше информации о бюджетной политике на ближайшие три года. Правительство должно внести в Госдуму проект федерального бюджета на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов до 1 октября.Сегодня центральный банке по итогам заседания снизил ключевую ставку — третий раз подряд, но теперь лишь на один процентный пункт, до 17 процентов годовых. Большинство опрошенных РИА Новости аналитиков ожидали снижения ставки до 16 процентов годовых, часть из них при этом допускали снижение лишь до 17.Как менялась ключевая ставка

https://ria.ru/20250908/tsb-2040083697.html

https://ria.ru/20250908/klyuchevaya_stavka-1962773695.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), госдума рф