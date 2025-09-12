ЦБ рассматривал два варианта по ключевой ставке, рассказала Набиуллина
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Совет директоров Банка России рассматривал два варианта действий по ключевой ставке, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
"Рассматривалось два варианта на заседании: снижение ставки на один процентный пункт и сохранение ставки", — заявила она на пресс-конференции.
Ключевая ставка — минимальный процент, под который регулятор выдает кредиты коммерческим банкам и принимает от них средства на депозиты. Повышение ставки способствует снижению инфляции: кредиты дорожают, поэтому становится выгоднее открывать вклады и сберегать. Спрос на товары и услуги сокращается, цены растут медленнее. При понижении ставки кредиты дешевеют, что стимулирует потребление и инвестиции.
В качестве аргумента за сохранение ставки Набиуллина указала на то, что денежно-кредитные условия значительно смягчались: необходимо оценить последствия принятых решений. Помимо этого, нужно получить больше информации о бюджетной политике на ближайшие три года. Правительство должно внести в Госдуму проект федерального бюджета на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов до 1 октября.
Сегодня центральный банке по итогам заседания снизил ключевую ставку — третий раз подряд, но теперь лишь на один процентный пункт, до 17 процентов годовых. Большинство опрошенных РИА Новости аналитиков ожидали снижения ставки до 16 процентов годовых, часть из них при этом допускали снижение лишь до 17.
Как менялась ключевая ставка
- 25 июля Центробанк понизил ключевую ставку до 18 процентов годовых.
- В июне ЦБ впервые за почти три года снизил ее до 20 процентов.
- До этого регулятор снижал ставку в сентябре 2022-го — до 7,5 процента.
- В середине 2023 года Банк России начал повышение из-за разогнавшейся инфляции и быстрого роста кредитования.
- В июле прошлого года ставку подняли на два процента — до 18;
- В сентябре к ней добавили еще процент, а в октябре повысили на два, до рекордного 21 процента. На историческом максимуме ставка продержалась более семи месяцев.