Ударные БПЛА беспилотники атаковали Стаханов в ЛНР
Ударные БПЛА беспилотники атаковали Стаханов в ЛНР - РИА Новости, 12.09.2025
Ударные БПЛА беспилотники атаковали Стаханов в ЛНР
Ударные БПЛА ВСУ атаковали Стаханов в ЛНР, поврежден объект спортивной инфраструктуры и остекление многоквартирных домов, сообщило правительство ЛНР со ссылкой... РИА Новости, 12.09.2025
2025-09-12T11:18:00+03:00
2025-09-12T11:18:00+03:00
2025-09-12T11:29:00+03:00
ЛУГАНСК, 12 сен - РИА Новости. Ударные БПЛА ВСУ атаковали Стаханов в ЛНР, поврежден объект спортивной инфраструктуры и остекление многоквартирных домов, сообщило правительство ЛНР со ссылкой на главу городского округа Стаханов Наталию Жулинскую."Этим утром ударные БПЛА ВСУ атаковали Стаханов. В результате пострадал объект спортивной инфраструктуры, на котором ранее начались восстановительные работы, остекление в многоквартирных жилых домах и частные автомобили", - говорится в сообщении в Telegram-канале правительства ЛНР.Уточняется, что обошлось без жертв."В оперативном порядке сформирована аварийно-восстановительная бригада, которая поможет жильцам пострадавших квартир закрыть тепловой контур. Также специалисты администрации работают на месте происшествия: помогают людям оформить все необходимые документы для получения компенсационных выплат", - говорится в сообщении.
стаханов
луганская народная республика
Ударные БПЛА беспилотники атаковали Стаханов в ЛНР
Ударные БПЛА беспилотники атаковали Стаханов в ЛНР, поврежден спортивный объект