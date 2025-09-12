Рейтинг@Mail.ru
Ударные БПЛА беспилотники атаковали Стаханов в ЛНР
11:18 12.09.2025 (обновлено: 11:29 12.09.2025)
Ударные БПЛА беспилотники атаковали Стаханов в ЛНР
Ударные БПЛА беспилотники атаковали Стаханов в ЛНР
стаханов
луганская народная республика
вооруженные силы украины
происшествия
ЛУГАНСК, 12 сен - РИА Новости. Ударные БПЛА ВСУ атаковали Стаханов в ЛНР, поврежден объект спортивной инфраструктуры и остекление многоквартирных домов, сообщило правительство ЛНР со ссылкой на главу городского округа Стаханов Наталию Жулинскую."Этим утром ударные БПЛА ВСУ атаковали Стаханов. В результате пострадал объект спортивной инфраструктуры, на котором ранее начались восстановительные работы, остекление в многоквартирных жилых домах и частные автомобили", - говорится в сообщении в Telegram-канале правительства ЛНР.Уточняется, что обошлось без жертв."В оперативном порядке сформирована аварийно-восстановительная бригада, которая поможет жильцам пострадавших квартир закрыть тепловой контур. Также специалисты администрации работают на месте происшествия: помогают людям оформить все необходимые документы для получения компенсационных выплат", - говорится в сообщении.
стаханов
луганская народная республика
стаханов, луганская народная республика, вооруженные силы украины, происшествия
Стаханов, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Происшествия
© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкСотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара
Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара. Архивное фото
ЛУГАНСК, 12 сен - РИА Новости. Ударные БПЛА ВСУ атаковали Стаханов в ЛНР, поврежден объект спортивной инфраструктуры и остекление многоквартирных домов, сообщило правительство ЛНР со ссылкой на главу городского округа Стаханов Наталию Жулинскую.
"Этим утром ударные БПЛА ВСУ атаковали Стаханов. В результате пострадал объект спортивной инфраструктуры, на котором ранее начались восстановительные работы, остекление в многоквартирных жилых домах и частные автомобили", - говорится в сообщении в Telegram-канале правительства ЛНР.
Уточняется, что обошлось без жертв.
"В оперативном порядке сформирована аварийно-восстановительная бригада, которая поможет жильцам пострадавших квартир закрыть тепловой контур. Также специалисты администрации работают на месте происшествия: помогают людям оформить все необходимые документы для получения компенсационных выплат", - говорится в сообщении.
В курском селе беспилотники массово атаковали дома
СтахановЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
