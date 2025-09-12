https://ria.ru/20250912/stakhanov-2041400667.html

Ударные БПЛА беспилотники атаковали Стаханов в ЛНР

Ударные БПЛА беспилотники атаковали Стаханов в ЛНР - РИА Новости, 12.09.2025

Ударные БПЛА беспилотники атаковали Стаханов в ЛНР

Ударные БПЛА ВСУ атаковали Стаханов в ЛНР, поврежден объект спортивной инфраструктуры и остекление многоквартирных домов, сообщило правительство ЛНР со ссылкой... РИА Новости, 12.09.2025

2025-09-12T11:18:00+03:00

2025-09-12T11:18:00+03:00

2025-09-12T11:29:00+03:00

стаханов

луганская народная республика

вооруженные силы украины

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1b/1880662995_0:262:3173:2047_1920x0_80_0_0_2a029b99fdee69c12263fdb78662d5b1.jpg

ЛУГАНСК, 12 сен - РИА Новости. Ударные БПЛА ВСУ атаковали Стаханов в ЛНР, поврежден объект спортивной инфраструктуры и остекление многоквартирных домов, сообщило правительство ЛНР со ссылкой на главу городского округа Стаханов Наталию Жулинскую."Этим утром ударные БПЛА ВСУ атаковали Стаханов. В результате пострадал объект спортивной инфраструктуры, на котором ранее начались восстановительные работы, остекление в многоквартирных жилых домах и частные автомобили", - говорится в сообщении в Telegram-канале правительства ЛНР.Уточняется, что обошлось без жертв."В оперативном порядке сформирована аварийно-восстановительная бригада, которая поможет жильцам пострадавших квартир закрыть тепловой контур. Также специалисты администрации работают на месте происшествия: помогают людям оформить все необходимые документы для получения компенсационных выплат", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250912/bespilotniki-2041381425.html

стаханов

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

стаханов, луганская народная республика, вооруженные силы украины, происшествия