https://ria.ru/20250912/ssha-2041532082.html

СМИ: США предложат странам G7 создать "механизм изъятия" российских активов

СМИ: США предложат странам G7 создать "механизм изъятия" российских активов - РИА Новости, 12.09.2025

СМИ: США предложат странам G7 создать "механизм изъятия" российских активов

США предложат странам G7 создать "механизм изъятия" замороженных суверенных российских активов, передает агентство Bloomberg со ссылкой на документ. РИА Новости, 12.09.2025

2025-09-12T18:25:00+03:00

2025-09-12T18:25:00+03:00

2025-09-12T18:30:00+03:00

в мире

сша

g7

россия

экономика

санкции

санкции в отношении россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/14/2000597809_0:55:3071:1782_1920x0_80_0_0_88859a67c9ff4b65af1be609b89cafb7.jpg

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. США предложат странам G7 создать "механизм изъятия" замороженных суверенных российских активов, передает агентство Bloomberg со ссылкой на документ."США скажут странам G7, что они должны создать законный механизм для изъятия замороженных суверенных российских активов и рассмотреть возможность ареста или использования этих активов для финансирования обороны Украины", - пишет агентство.

https://ria.ru/20250910/aktivy-2040842884.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, g7, россия, экономика, санкции, санкции в отношении россии