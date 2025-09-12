https://ria.ru/20250912/ssha-2041532082.html
СМИ: США предложат странам G7 создать "механизм изъятия" российских активов
в мире
сша
g7
россия
экономика
санкции
санкции в отношении россии
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. США предложат странам G7 создать "механизм изъятия" замороженных суверенных российских активов, передает агентство Bloomberg со ссылкой на документ."США скажут странам G7, что они должны создать законный механизм для изъятия замороженных суверенных российских активов и рассмотреть возможность ареста или использования этих активов для финансирования обороны Украины", - пишет агентство.
в мире, сша, g7, россия, экономика, санкции, санкции в отношении россии
