СМИ: США предложат странам G7 создать "механизм изъятия" российских активов
18:25 12.09.2025
СМИ: США предложат странам G7 создать "механизм изъятия" российских активов
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. США предложат странам G7 создать "механизм изъятия" замороженных суверенных российских активов, передает агентство Bloomberg со ссылкой на документ."США скажут странам G7, что они должны создать законный механизм для изъятия замороженных суверенных российских активов и рассмотреть возможность ареста или использования этих активов для финансирования обороны Украины", - пишет агентство.
в мире, сша, g7, россия, экономика, санкции, санкции в отношении россии
В мире, США, G7, Россия, Экономика, Санкции, Санкции в отношении России
Флаги стран-участниц G7
Флаги стран-участниц G7
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги стран-участниц G7. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. США предложат странам G7 создать "механизм изъятия" замороженных суверенных российских активов, передает агентство Bloomberg со ссылкой на документ.
"США скажут странам G7, что они должны создать законный механизм для изъятия замороженных суверенных российских активов и рассмотреть возможность ареста или использования этих активов для финансирования обороны Украины", - пишет агентство.
В мире, США, G7, Россия, Экономика, Санкции, Санкции в отношении России
 
 
Заголовок открываемого материала