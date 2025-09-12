https://ria.ru/20250912/ssha-2041493817.html

США уничтожили контрацептивы, предназначенные для бедных стран, пишет NYT

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Контрацептивы агентства США по международному развитию (USAID) на сумму 9,7 миллиона долларов, которые предназначались для отправки в бедные страны в качестве помощи, были уничтожены по распоряжению американского президента Дональда Трампа, сообщает газета New York Times со ссылкой на представителя USAID. Ранее сообщалось о том, что контрацептивы USAID хранились в Бельгии, однако их планировали сжечь во Франции. Речь идет о противозачаточных средствах длительного действия, таких как внутриматочные спирали и имплантаты, на сумму 9,7 миллиона долларов. "По указанию администрации Трампа были уничтожены противозачаточные таблетки и другие контрацептивы стоимостью в миллионы долларов, предназначенные для людей в странах с низким уровнем дохода", - пишет New York Times. По данным внутренних документов и переписки госдепартамента и USAID, с которыми ознакомилась газета, несколько международных организаций предлагали купить или принять в дар контрацептивы, и правительство США не понесло бы никаких убытков или даже могло бы вернуть средства налогоплательщиков. Однако администрация Трампа решила уничтожить продукцию, что обошлось, по оценкам, в 167 тысяч долларов. Как отмечает газета, USAID запрещено производить абортивные средства, однако, согласно спискам инвентаризации агентства, ни один из продуктов, хранящихся на складе в Бельгии, таковым не являлся. Представитель министерства окружающей среды бельгийского региона Фландрия Джо Браунс в свою очередь заявил агентству Франс Пресс в пятницу, что информация New York Times об уничтожении хранящихся в Бельгии контрацептивов является "неверной".В июле агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщало, что контрацептивы на сумму почти 10 миллионов долларов, предназначавшиеся для отправки в бедные страны в качестве помощи от USAID, будут сожжены. Рейтер со ссылкой на оказавшийся в его распоряжении документ отмечает, что срок годности контрацептивов истекает период с апреля 2027 года по сентябрь 2031 года. В конце августа госсекретарь Марко Рубио сообщил, что USAID официально находится в стадии закрытия. По его словам, с января новая администрация сэкономила налогоплательщикам десятки миллиардов долларов. Еще в феврале администрация Трампа фактически приостановила деятельность USAID, которое использовалось для реализации американской внешней политики и служило влияниям на другие страны. В марте Рубио, назначенный временным руководителем USAID, заявил, что правительство по итогам проверки прекратило действие свыше 80% программ этого ведомства.

