Подозреваемый в убийстве активиста Кирка был одет в лонгслив
07:47 12.09.2025 (обновлено: 08:42 12.09.2025)
Подозреваемый в убийстве активиста Кирка был одет в лонгслив
ВАШИНГТОН, 12 сен - РИА Новости. Подозреваемый в убийстве консервативного активиста Чарли Кирка в США, предположительно, был одет в лонгслив с патриотической символикой и строчками из американского гимна, выяснило РИА Новости. Ранее власти штата Юта, где произошло покушение на активиста, опубликовали новые фото подозреваемого, где тот одет в кепку, черную майку с принтом американского флага и солнцезащитные очки. На нем также надет рюкзак, джинсы и кеды марки Converse. На лонгсливе видно изображение белоголового орлана - символа США. Подобные майки сейчас продаются на платформах по перепродаже вещей. На них нанесены строчки из гимна США "land of the free, home of the brave", что в переводе означает "земля свободных и родина смелых". При более пристальном рассмотрении фотографий подозреваемого можно заметить очертания нанесенного на лонгслив текста. Сейчас подобные лонгсливы, которые продавцы указывают как "без бренда", продаются за четыре доллара, выяснило РИА Новости. Ответственность за само преступление президент США Дональд Трамп ранее возложил на "чокнутых леваков-радикалов". Сторонник президента США, Кирк был смертельно ранен на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России.
Подозреваемый в убийстве Чарли Кирка на камере видеонаблюдения
Портал TMZ опубликовал видеозапись, на которой, предположительно, запечатлен подозреваемый в убийстве консервативного активиста Чарли Кирка. Как утверждает издание, подозреваемый прошел мимо нескольких камер видеонаблюдения. На опубликованном ролике мужчина, одетый в черное и соответствующий описанию ФБР, идет прихрамывая по пригороду Солт-Лейк-Сити в 11.49. Он направляется к кампусу Университета долины Юты, где позднее произошло убийство.По данным ФБР, преступник прибыл в кампус в 11.52.
ВАШИНГТОН, 12 сен - РИА Новости. Подозреваемый в убийстве консервативного активиста Чарли Кирка в США, предположительно, был одет в лонгслив с патриотической символикой и строчками из американского гимна, выяснило РИА Новости.
Ранее власти штата Юта, где произошло покушение на активиста, опубликовали новые фото подозреваемого, где тот одет в кепку, черную майку с принтом американского флага и солнцезащитные очки. На нем также надет рюкзак, джинсы и кеды марки Converse.
На лонгсливе видно изображение белоголового орлана - символа США. Подобные майки сейчас продаются на платформах по перепродаже вещей. На них нанесены строчки из гимна США "land of the free, home of the brave", что в переводе означает "земля свободных и родина смелых". При более пристальном рассмотрении фотографий подозреваемого можно заметить очертания нанесенного на лонгслив текста.
Сейчас подобные лонгсливы, которые продавцы указывают как "без бренда", продаются за четыре доллара, выяснило РИА Новости.
Ответственность за само преступление президент США Дональд Трамп ранее возложил на "чокнутых леваков-радикалов".
Сторонник президента США, Кирк был смертельно ранен на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России.
