Спецназ уничтожил взвод ВСУ на Алексеевском острове в Херсонской области

специальная военная операция на украине

безопасность

херсонская область

днепр (река)

ГЕНИЧЕСК, 12 сен - РИА Новости. Взвод украинской пехоты, удерживавшей Алексеевский остров в Херсонской области, был полностью уничтожен спецназом военной разведки и расчетами ударных БПЛА группировки войск "Днепр" при освобождении острова, сообщил РИА Новости командир группы спецназа с позывным "Зак". "Был уничтожен взвод противника: часть из которых была уничтожена бойцами специального назначения, а часть была, при покидании острова, разбита прямо на Днепре, прямо в воде", - сообщил агентству командир группы с позывным "Зак".

херсонская область

днепр (река)

