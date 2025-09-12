https://ria.ru/20250912/spetsoperatsiya-2041571470.html
Спецназ уничтожил взвод ВСУ на Алексеевском острове в Херсонской области
Спецназ уничтожил взвод ВСУ на Алексеевском острове в Херсонской области - РИА Новости, 12.09.2025
Спецназ уничтожил взвод ВСУ на Алексеевском острове в Херсонской области
Взвод украинской пехоты, удерживавшей Алексеевский остров в Херсонской области, был полностью уничтожен спецназом военной разведки и расчетами ударных БПЛА... РИА Новости, 12.09.2025
2025-09-12T22:04:00+03:00
2025-09-12T22:04:00+03:00
2025-09-12T22:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
херсонская область
днепр (река)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873405120_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_badeffa9f60e42f0c58f53b78e3bb93f.jpg
ГЕНИЧЕСК, 12 сен - РИА Новости. Взвод украинской пехоты, удерживавшей Алексеевский остров в Херсонской области, был полностью уничтожен спецназом военной разведки и расчетами ударных БПЛА группировки войск "Днепр" при освобождении острова, сообщил РИА Новости командир группы спецназа с позывным "Зак". "Был уничтожен взвод противника: часть из которых была уничтожена бойцами специального назначения, а часть была, при покидании острова, разбита прямо на Днепре, прямо в воде", - сообщил агентству командир группы с позывным "Зак".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсонская область
днепр (река)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873405120_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e8e408382f88eac070f016b4fd0a2c70.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, херсонская область , днепр (река)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Херсонская область , Днепр (река)
Спецназ уничтожил взвод ВСУ на Алексеевском острове в Херсонской области
При освобождении Алексеевского острова в Херсонской области уничтожен взвод ВСУ