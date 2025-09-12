Рейтинг@Mail.ru
Три европейские компании хотят создать конкурента Starlink, пишет Reuters - РИА Новости, 12.09.2025
23:41 12.09.2025
Три европейские компании хотят создать конкурента Starlink, пишет Reuters
Три европейские компании хотят создать конкурента Starlink, пишет Reuters - РИА Новости, 12.09.2025
Три европейские компании хотят создать конкурента Starlink, пишет Reuters
в мире
сша
китай
илон маск
airbus
МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Европейские компании авиакосмической промышленности Leonardo, Thales и Airbus хотят до конца сентября согласовать создание совместного предприятия по производству спутников, которое должно составить конкуренцию китайским и американским производителям, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники. В декабре агентство сообщало, что эти компании рассматривают возможность создания совместного предприятия, чтобы конкурировать с принадлежащей американскому предпринимателю Илону Маску спутниковой сетью Starlink. "Европейские авиакосмические концерны Leonardo, Thales и Airbus удвоили усилия по объединению своих спутниковых бизнесов в совместное предприятие стоимостью 10 миллиардов евро … и работают над заключением первоначального соглашения в ближайшие недели… По словам источников, меморандум о взаимопонимании может быть подписан до конца сентября", - говорится в материале. При этом источники агентства не смогли исключить изменения сроков согласования этого проекта под названием "Бромо", призванного стать конкурентом компаний из США и Китая. Переговоры возобновились после сложного периода летом, когда они находились "на грани срыва", уточняет агентство. По его информации, сторонам предстоит согласовать вопросы владения и управления совместным предприятием, право собственности на него, вероятно, будет разделено на три примерно равные части.
в мире, сша, китай, илон маск, airbus
В мире, США, Китай, Илон Маск, Airbus
Три европейские компании хотят создать конкурента Starlink, пишет Reuters

Reuters: Leonardo, Thales, Airbus хотят согласовать создание конкурента Starlink

© AP Photo / Omar HavanaФлаги ЕС на фоне здания Евросоюза в Брюсселе
Флаги ЕС на фоне здания Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
© AP Photo / Omar Havana
Флаги ЕС на фоне здания Евросоюза в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Европейские компании авиакосмической промышленности Leonardo, Thales и Airbus хотят до конца сентября согласовать создание совместного предприятия по производству спутников, которое должно составить конкуренцию китайским и американским производителям, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
В декабре агентство сообщало, что эти компании рассматривают возможность создания совместного предприятия, чтобы конкурировать с принадлежащей американскому предпринимателю Илону Маску спутниковой сетью Starlink.
"Европейские авиакосмические концерны Leonardo, Thales и Airbus удвоили усилия по объединению своих спутниковых бизнесов в совместное предприятие стоимостью 10 миллиардов евро … и работают над заключением первоначального соглашения в ближайшие недели… По словам источников, меморандум о взаимопонимании может быть подписан до конца сентября", - говорится в материале.
При этом источники агентства не смогли исключить изменения сроков согласования этого проекта под названием "Бромо", призванного стать конкурентом компаний из США и Китая.
Переговоры возобновились после сложного периода летом, когда они находились "на грани срыва", уточняет агентство. По его информации, сторонам предстоит согласовать вопросы владения и управления совместным предприятием, право собственности на него, вероятно, будет разделено на три примерно равные части.
