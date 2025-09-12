https://ria.ru/20250912/solntsev-2041362321.html

Врио губернатора Оренбургской области проголосовал на выборах главы региона

Врио губернатора Оренбургской области проголосовал на выборах главы региона

УФА, 12 сен - РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев проголосовал на выборах главы региона. "На избирательном участке сегодня вместе с семьей. Людей много с самого утра. Это очень ответственный момент для всего региона и для меня лично как кандидата на пост губернатора. Настроение хорошее, гражданский долг выполнен", - написал Солнцев в своем Telegram-канале. В Оренбургской области проходят выборы губернатора и в органы местного самоуправления. Выборы проходят в регионах России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходят прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона выбирают депутаты окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов. Кроме того, депутатов региональных парламентов выбирают в 11 субъектах РФ, в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.

