ПВО сбила еще два дрона, летевших на Москву
ПВО сбила еще два дрона, летевших на Москву - РИА Новости, 12.09.2025
ПВО сбила еще два дрона, летевших на Москву
Уничтожены ещё два беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 12.09.2025
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Уничтожены ещё два беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.Ранее он сообщал, что уничтожены семь вражеских БПЛА, летевших на Москву."Уничтожены ещё два беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал Собянин в канале в мессенджере MAX.Украинские военные ежедневно наносят удары по мирным населенным пунктам в приграничных российских регионах. Силы ПВО сбивают большинство беспилотников противника.
