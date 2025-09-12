Рейтинг@Mail.ru
ПВО сбила еще два дрона, летевших на Москву
02:45 12.09.2025
ПВО сбила еще два дрона, летевших на Москву
москва
сергей собянин
безопасность
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Уничтожены ещё два беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.Ранее он сообщал, что уничтожены семь вражеских БПЛА, летевших на Москву."Уничтожены ещё два беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал Собянин в канале в мессенджере MAX.Украинские военные ежедневно наносят удары по мирным населенным пунктам в приграничных российских регионах. Силы ПВО сбивают большинство беспилотников противника.
москва
москва, сергей собянин, безопасность
Москва, Сергей Собянин, Безопасность
Работа командного пункта зенитно-ракетного комплекса С-300 ПС. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Уничтожены ещё два беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Ранее он сообщал, что уничтожены семь вражеских БПЛА, летевших на Москву.
"Уничтожены ещё два беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал Собянин в канале в мессенджере MAX.
Украинские военные ежедневно наносят удары по мирным населенным пунктам в приграничных российских регионах. Силы ПВО сбивают большинство беспилотников противника.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Москва Сергей Собянин Безопасность
 
 
