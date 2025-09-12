Подозреваемый в убийстве Кирка учился на электрика, сообщил СNN
СNN: подозреваемый в убийстве активиста Кирка учился на электрика в колледже Юты
Подозреваемый в убийстве Чарли Кирка
Подозреваемый в убийстве Чарли Кирка. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 12 сен - РИА Новости. Тайлер Робинсон, подозреваемый в убийстве консервативного активиста Чарли Кирка, учился на электрика в одном их колледжей штата Юта, сообщает телеканал СNN со ссылкой на представителя Университета долины Юта, где произошло убийство.
Согласно представителю Университета долины Юта, Робинсон также посещал Университет штата Юта в течение одного семестра в 2021 году и получил зачёт от Технического университета Юты во время учебы в старших классах школы с 2019 по 2021 год.
Сторонник президента США Дональда Трампа, консервативный политик и активист Чарли Кирк был смертельно ранен на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России.
Это не первый случай, когда покушение совершено на политика, выступающего против помощи Украине. В 2024 году проукраинский радикал попытался застрелить премьера Словакии Роберта Фицо, который в результате попал в больницу в критическом состоянии. В том же году было совершено две попытки убить бывшего на тот момент кандидатом в президенты США Дональда Трампа, до этого ставившего под сомнение американскую помощь Украине. Телеканал CNN отмечает, что Кирк сыграл ключевую роль в победе Трампа на выборах, обеспечив хорошую явку со стороны молодежи.
