https://ria.ru/20250912/smi-2041503448.html

СМИ раскрыли, кто сдал убийцу Кирка

СМИ раскрыли, кто сдал убийцу Кирка - РИА Новости, 12.09.2025

СМИ раскрыли, кто сдал убийцу Кирка

Задержанный подозреваемый в убийстве американского консервативного активиста Чарли Кирка признался в содеянном своему отцу, который и рассказал об этом властям, РИА Новости, 12.09.2025

2025-09-12T16:09:00+03:00

2025-09-12T16:09:00+03:00

2025-09-12T16:19:00+03:00

в мире

сша

чарли кирк

дональд трамп

убийство американского политика чарли кирка

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041500529_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_439c246ba5ee2eb9dbc5b20b22150f03.jpg

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Задержанный подозреваемый в убийстве американского консервативного активиста Чарли Кирка признался в содеянном своему отцу, который и рассказал об этом властям, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что подозреваемого сдал правоохранителям очень близкий к нему человек. "Задержанный мужчина признался своему отцу, что он был тем, кто стрелял. Его отец рассказал властям и заявил, что сын у него пока не будет задержан", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250912/kirk-2041487935.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, чарли кирк, дональд трамп, убийство американского политика чарли кирка