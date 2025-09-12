Рейтинг@Mail.ru
СМИ раскрыли, кто сдал убийцу Кирка
16:09 12.09.2025 (обновлено: 16:19 12.09.2025)
СМИ раскрыли, кто сдал убийцу Кирка
Задержанный подозреваемый в убийстве американского консервативного активиста Чарли Кирка признался в содеянном своему отцу, который и рассказал об этом властям, РИА Новости, 12.09.2025
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Задержанный подозреваемый в убийстве американского консервативного активиста Чарли Кирка признался в содеянном своему отцу, который и рассказал об этом властям, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что подозреваемого сдал правоохранителям очень близкий к нему человек. "Задержанный мужчина признался своему отцу, что он был тем, кто стрелял. Его отец рассказал властям и заявил, что сын у него пока не будет задержан", - говорится в сообщении.
Подозреваемый в убийстве Чарли Кирка
Подозреваемый в убийстве Чарли Кирка
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Задержанный подозреваемый в убийстве американского консервативного активиста Чарли Кирка признался в содеянном своему отцу, который и рассказал об этом властям, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что подозреваемого сдал правоохранителям очень близкий к нему человек.
"Задержанный мужчина признался своему отцу, что он был тем, кто стрелял. Его отец рассказал властям и заявил, что сын у него пока не будет задержан", - говорится в сообщении.
В США задержали подозреваемого в убийстве Кирка
