Рейтинг@Mail.ru
СМИ раскрыли, какие автомобили могут разрешить для использования в такси - РИА Новости, 12.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:47 12.09.2025 (обновлено: 08:53 12.09.2025)
https://ria.ru/20250912/smi-2041360601.html
СМИ раскрыли, какие автомобили могут разрешить для использования в такси
СМИ раскрыли, какие автомобили могут разрешить для использования в такси - РИА Новости, 12.09.2025
СМИ раскрыли, какие автомобили могут разрешить для использования в такси
Автомобили таких марок, как "Москвич", Haval, Solaris, Evolute, Sollers и Voyah могут войти в список разрешенных для работы в такси вместе с Lada, пишет газета... РИА Новости, 12.09.2025
2025-09-12T08:47:00+03:00
2025-09-12T08:53:00+03:00
авто
россия
москва
владимир путин
sollers
автоваз
псма рус
lada vesta
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0c/1731955554_0:1:3072:1729_1920x0_80_0_0_87891364e05f39e5e28e60b8d71bc11f.jpg
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Автомобили таких марок, как "Москвич", Haval, Solaris, Evolute, Sollers и Voyah могут войти в список разрешенных для работы в такси вместе с Lada, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники. В конце мая президент России Владимир Путин подписал закон, которым устанавливаются требования к уровню локализации автомобилей, используемых в качестве такси. Закон заработает с 1 марта 2026 года. При этом требования к машинам такси по локализации не будут применяться к автомобилям, внесенным в региональные реестры до этой даты, и на них можно будет осуществлять деятельность и после вступления закона в силу "В список автомобилей, разрешенных для работы в такси по новому закону, могут войти модели Lada, "Москвич" и Evolute, а также Haval, Solaris и Sollers, сообщили три источника "Ъ"… Не исключено, что в нем могут оказаться и некоторые модели Voyah, такие как Free и Dream: сейчас на российском рынке нет локализованных машин в сегментах "бизнес" и "элит", - пишет издание. Так, для регистрации в реестре такси автомобиль должен будет соответствовать одному из требований. Первое - количество баллов по локализации должно соответствовать планке, установленной для госзакупок, которая равняется на сегодняшний 3,2 тысячи баллов. Второе - машина должна производиться в рамках специнвестконтракта (СПИК), заключенного с 1 марта 2022 по 1 марта 2025 года. И третье - авто должно выпускаться в рамках СПИКа, если он заключен после 1 марта 2022 года либо в него внесены изменения после этой даты и в отношении него дано разрешение правительства для использования в такси. Как уточняет источник издания, первому критерию соответствуют автомобили Lada, принадлежащие семействам Granta, Vesta, Niva, Largus и Aura. Второму же - электромобили Evolute, на которые соответствующий СПИК, по данным газеты, был заключен заводом "Моторинвест" в марте 2022 года. Обсуждается также добавление в перечень выпускаемых на заводе Voyah Free и Dream. Также по второму параметру могут быть допущены к работе в такси модели бренда "Москвича" - 3, 3е, 6 и 8, которые изначально входили в СПИК "АвтоВАЗа", а впоследствии - в СПИК "Камаза", который приобрел 50% актива у правительства Москвы, отмечает "Коммерсант". "Машины Haval, говорит собеседник "Ъ", вероятно, подходят под условия, связанные со СПИКом, но по какому именно пункту, не уточнил... Другой источник "Ъ" считает, что теоретически Haval может пройти по третьему критерию, если он вносил или внесет изменения в СПИК", - уточняет издание. Также модель Haval M6, по данным газеты, могла быть включена в СПИК Калужского завода "ПСМА Рус", где с 2024 года на площадке этой компании на условиях аренды сборку данной модели по полному циклу ведет ООО "Автомобильные технологии".
https://ria.ru/20250818/taksi-2036004813.html
https://ria.ru/20250513/taksi-2016769845.html
https://ria.ru/20250730/taksi-2032332965.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0c/1731955554_304:0:3035:2048_1920x0_80_0_0_63901929b21e79f0f0c4fcf431753b16.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
авто, россия, москва, владимир путин, sollers, автоваз, псма рус, lada vesta
Авто, Россия, Москва, Владимир Путин, Sollers, АвтоВАЗ, ПСМА Рус, Lada Vesta
СМИ раскрыли, какие автомобили могут разрешить для использования в такси

Ъ: Lada, Haval и Solaris могут войти в список разрешенных для работы в такси

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль такси
Автомобиль такси - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль такси. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Автомобили таких марок, как "Москвич", Haval, Solaris, Evolute, Sollers и Voyah могут войти в список разрешенных для работы в такси вместе с Lada, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.
В конце мая президент России Владимир Путин подписал закон, которым устанавливаются требования к уровню локализации автомобилей, используемых в качестве такси. Закон заработает с 1 марта 2026 года. При этом требования к машинам такси по локализации не будут применяться к автомобилям, внесенным в региональные реестры до этой даты, и на них можно будет осуществлять деятельность и после вступления закона в силу
Автомобили такси стоят в пробке в Москве - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
СМИ сообщили о массовой распродаже автомобилей такси в России
18 августа, 10:38
"В список автомобилей, разрешенных для работы в такси по новому закону, могут войти модели Lada, "Москвич" и Evolute, а также Haval, Solaris и Sollers, сообщили три источника "Ъ"… Не исключено, что в нем могут оказаться и некоторые модели Voyah, такие как Free и Dream: сейчас на российском рынке нет локализованных машин в сегментах "бизнес" и "элит", - пишет издание.
Так, для регистрации в реестре такси автомобиль должен будет соответствовать одному из требований. Первое - количество баллов по локализации должно соответствовать планке, установленной для госзакупок, которая равняется на сегодняшний 3,2 тысячи баллов. Второе - машина должна производиться в рамках специнвестконтракта (СПИК), заключенного с 1 марта 2022 по 1 марта 2025 года. И третье - авто должно выпускаться в рамках СПИКа, если он заключен после 1 марта 2022 года либо в него внесены изменения после этой даты и в отношении него дано разрешение правительства для использования в такси.
Как уточняет источник издания, первому критерию соответствуют автомобили Lada, принадлежащие семействам Granta, Vesta, Niva, Largus и Aura. Второму же - электромобили Evolute, на которые соответствующий СПИК, по данным газеты, был заключен заводом "Моторинвест" в марте 2022 года. Обсуждается также добавление в перечень выпускаемых на заводе Voyah Free и Dream.
Яндекс Такси - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
Миронов прокомментировал закон о локализации такси
13 мая, 22:57
Также по второму параметру могут быть допущены к работе в такси модели бренда "Москвича" - 3, 3е, 6 и 8, которые изначально входили в СПИК "АвтоВАЗа", а впоследствии - в СПИК "Камаза", который приобрел 50% актива у правительства Москвы, отмечает "Коммерсант".
"Машины Haval, говорит собеседник "Ъ", вероятно, подходят под условия, связанные со СПИКом, но по какому именно пункту, не уточнил... Другой источник "Ъ" считает, что теоретически Haval может пройти по третьему критерию, если он вносил или внесет изменения в СПИК", - уточняет издание.
Также модель Haval M6, по данным газеты, могла быть включена в СПИК Калужского завода "ПСМА Рус", где с 2024 года на площадке этой компании на условиях аренды сборку данной модели по полному циклу ведет ООО "Автомобильные технологии".
Автомобили такси стоят в пробке в Москве - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
В Подмосковье введут штрафы за нелегальное предложение такси в аэропортах
30 июля, 12:51
 
АвтоРоссияМоскваВладимир ПутинSollersАвтоВАЗПСМА РусLada Vesta
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала