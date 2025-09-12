Муфтий Гайнутдин пожелал Симоньян скорейшего выздоровления
Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ), муфтий Равиль Гайнутдин сообщил РИА Новости, что мусульмане России желают скорейшего выздоровления главному редактору международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарите Симоньян.
Ранее Симоньян рассказала, что ее постигла тяжелая болезнь и предстоит операция. Во вторник она сообщила, что вышла из наркоза после операции, и поблагодарила всех, кто переживал и молился за нее.
"От себя лично и от имени многомиллионной общины мусульман России желаю вам, Маргарита Симоновна, скорейшего выздоровления. Вы профессионал высочайшего класса, возглавляете крупнейшие в мире информационные агентства, патриот своей многонациональной страны. Пусть Всевышний дарует вам, вашему мужу Тиграну Кеосаяну, всей вашей семье здоровье и благополучие", - рассказал муфтий Гайнутдин агентству в пятницу в Соборной мечети в Москве.
Председатель ДУМ РФ также пригласил Симоньян в Соборную мечеть.
"С удовольствием и радушием примем вас, уважаемая Маргарита Симоновна, на территории московского мусульманского комплекса", - сказал он.
