Муфтий Гайнутдин пожелал Симоньян скорейшего выздоровления

Муфтий Гайнутдин пожелал Симоньян скорейшего выздоровления - РИА Новости, 12.09.2025

Муфтий Гайнутдин пожелал Симоньян скорейшего выздоровления

12.09.2025

2025-09-12T23:58:00+03:00

2025-09-12T23:58:00+03:00

2025-09-12T23:58:00+03:00

россия

москва

маргарита симоньян

равиль гайнутдин

тигран кеосаян

МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ), муфтий Равиль Гайнутдин сообщил РИА Новости, что мусульмане России желают скорейшего выздоровления главному редактору международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарите Симоньян. Ранее Симоньян рассказала, что ее постигла тяжелая болезнь и предстоит операция. Во вторник она сообщила, что вышла из наркоза после операции, и поблагодарила всех, кто переживал и молился за нее. "От себя лично и от имени многомиллионной общины мусульман России желаю вам, Маргарита Симоновна, скорейшего выздоровления. Вы профессионал высочайшего класса, возглавляете крупнейшие в мире информационные агентства, патриот своей многонациональной страны. Пусть Всевышний дарует вам, вашему мужу Тиграну Кеосаяну, всей вашей семье здоровье и благополучие", - рассказал муфтий Гайнутдин агентству в пятницу в Соборной мечети в Москве. Председатель ДУМ РФ также пригласил Симоньян в Соборную мечеть. "С удовольствием и радушием примем вас, уважаемая Маргарита Симоновна, на территории московского мусульманского комплекса", - сказал он.

россия

москва

