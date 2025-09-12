Рейтинг@Mail.ru
Муфтий Гайнутдин пожелал Симоньян скорейшего выздоровления - РИА Новости, 12.09.2025
Муфтий Гайнутдин пожелал Симоньян скорейшего выздоровления
Муфтий Гайнутдин пожелал Симоньян скорейшего выздоровления - РИА Новости, 12.09.2025
Муфтий Гайнутдин пожелал Симоньян скорейшего выздоровления
Председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ), муфтий Равиль Гайнутдин сообщил РИА Новости, что мусульмане России желают скорейшего... РИА Новости, 12.09.2025
МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ), муфтий Равиль Гайнутдин сообщил РИА Новости, что мусульмане России желают скорейшего выздоровления главному редактору международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарите Симоньян. Ранее Симоньян рассказала, что ее постигла тяжелая болезнь и предстоит операция. Во вторник она сообщила, что вышла из наркоза после операции, и поблагодарила всех, кто переживал и молился за нее. "От себя лично и от имени многомиллионной общины мусульман России желаю вам, Маргарита Симоновна, скорейшего выздоровления. Вы профессионал высочайшего класса, возглавляете крупнейшие в мире информационные агентства, патриот своей многонациональной страны. Пусть Всевышний дарует вам, вашему мужу Тиграну Кеосаяну, всей вашей семье здоровье и благополучие", - рассказал муфтий Гайнутдин агентству в пятницу в Соборной мечети в Москве. Председатель ДУМ РФ также пригласил Симоньян в Соборную мечеть. "С удовольствием и радушием примем вас, уважаемая Маргарита Симоновна, на территории московского мусульманского комплекса", - сказал он.
россия, москва, маргарита симоньян, равиль гайнутдин, тигран кеосаян
Россия, Москва, Маргарита Симоньян, Равиль Гайнутдин, Тигран Кеосаян
Муфтий Гайнутдин пожелал Симоньян скорейшего выздоровления

Муфтий Гайнутдин: российские мусульмане желают скорейшего выздоровления Симоньян

МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ), муфтий Равиль Гайнутдин сообщил РИА Новости, что мусульмане России желают скорейшего выздоровления главному редактору международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарите Симоньян.
Ранее Симоньян рассказала, что ее постигла тяжелая болезнь и предстоит операция. Во вторник она сообщила, что вышла из наркоза после операции, и поблагодарила всех, кто переживал и молился за нее.
«
"От себя лично и от имени многомиллионной общины мусульман России желаю вам, Маргарита Симоновна, скорейшего выздоровления. Вы профессионал высочайшего класса, возглавляете крупнейшие в мире информационные агентства, патриот своей многонациональной страны. Пусть Всевышний дарует вам, вашему мужу Тиграну Кеосаяну, всей вашей семье здоровье и благополучие", - рассказал муфтий Гайнутдин агентству в пятницу в Соборной мечети в Москве.
Председатель ДУМ РФ также пригласил Симоньян в Соборную мечеть.
"С удовольствием и радушием примем вас, уважаемая Маргарита Симоновна, на территории московского мусульманского комплекса", - сказал он.
Режиссер Тигран Кеосаян - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и находится в коме
9 января, 00:00
 
РоссияМоскваМаргарита СимоньянРавиль ГайнутдинТигран Кеосаян
 
 
