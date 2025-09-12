https://ria.ru/20250912/shuvalov-2041482829.html

Шувалов: cовременные технологии трансформируют культурный код

бизнес

цифровизация

игорь шувалов

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Современные технологии формируют новый культурный код, при этом именно человек должен сохранять определяющую роль в поиске и создании глубоких смыслов, заявил председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов на XI Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур. "Технологизация бизнеса требует и большой работы с культурой в широком смысле. Мы должны открыто ставить и обсуждать самые острые вопросы: грозит ли человечеству потеря индивидуальности и замена творческой созидательной деятельности алгоритмами? Как определить авторство культурного продукта и какие ценности он транслирует? Какую ответственность несут разработчики технологий и создатели контента перед обществом?" – приводит пресс-служба ВЭБ.РФ слова Шувалова на сессии "Технологии культуры". Трансформация бизнеса под воздействием новых технологий порождает ряд вопросов этического и правового характера. По словам председателя ВЭБ.РФ, от ответов на эти вопросы во многом зависит дальнейшее развитие и всего делового ландшафта страны. "Мы понимаем, что правовое регулирование современных технологий и искусственного интеллекта, конечно же, не обеспечивает возрастающие потребности общества. Здесь мы вместе со Сколтехом, с МШУ "Сколково", с университетами, включая МГУ, будем развивать эту правовую позицию. Поддерживать авторов, с одной стороны, это должно быть правило хорошего тона, но с другой стороны – это должна быть норма закона", – считает Шувалов. Уникальный культурный код, который сейчас формируется под воздействием современных технологий, является неотъемлемой частью формулы успеха в достижении технологического лидерства России. "Технологическое лидерство невозможно без того, что нас будет объединять. Нас объединяет любовь к Родине, патриотизм. Мы сегодня говорили об эмоциях, чувствах. В этих чувствах мы должны быть объединены вокруг культурного кода – вокруг всего, что создает нашу основу. Эту культурную основу, развивая ее, мы должны передать будущим поколениям. Через образовательные программы, включая возможности "Просвещения" и другие", — подчеркнул Шувалов. Тематическая сессия "Технологии культуры", организованная ВЭБ.РФ, прошла в Камероновой галерее Царского Села. Среди участников — известные деятели искусства и бизнеса: дирижер Юрий Башмет, оперный режиссер Ханс-Йоахим Фрай, продюсеры Артем Михалков и Павел Перегудов, предприниматель Александр Щеряков, автор песен и исполнитель Артем Зацепин. В ходе дискуссии эксперты сошлись во мнении, что в эпоху цифровизации критически важно сохранить баланс между технологическими инновациями и культурной самобытностью. Также пришли к выводу, что России необходимо выработать собственный путь технологического развития культурной сферы, сохраняя национальные ценности и традиции. Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур впервые прошел в 2012 году. Форум является площадкой для диалога по важнейшим вопросам мировой культурно-гуманитарной повестки. Тема форума этого года - "Возвращение к культуре - новые возможности".

