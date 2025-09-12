https://ria.ru/20250912/shturm-2041378804.html
ВСУ бросают на штурм неподготовленных боевиков, рассказали силовики
ВСУ бросают на штурм неподготовленных боевиков, рассказали силовики - РИА Новости, 12.09.2025
ВСУ бросают на штурм неподготовленных боевиков, рассказали силовики
Полк ВСУ "Скала" комплектует штурмовые группы неподготовленными военнослужащими, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 12.09.2025
2025-09-12T10:08:00+03:00
2025-09-12T10:08:00+03:00
2025-09-12T10:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/17/1961394483_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d6fd5e27b457ec1ae10ae5adc0c7728f.jpg
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Полк ВСУ "Скала" комплектует штурмовые группы неподготовленными военнослужащими, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Так называемые "покупатели" из 425-го отдельного штурмового полка "Скала" забирают из учебных центров неподготовленный личный состав, находящийся на обучении не более недели. Цель - быстрое доукомплектование штурмовых групп и отправка их в штурмы", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/17/1961394483_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_73721b5e704c078cb18aafbef4b5d1a8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины
ВСУ бросают на штурм неподготовленных боевиков, рассказали силовики
ВСУ комплектуют штурмовые группы военными после недельной подготовки