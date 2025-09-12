Рейтинг@Mail.ru
ВСУ бросают на штурм неподготовленных боевиков, рассказали силовики - РИА Новости, 12.09.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:08 12.09.2025
ВСУ бросают на штурм неподготовленных боевиков, рассказали силовики
Полк ВСУ "Скала" комплектует штурмовые группы неподготовленными военнослужащими, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Полк ВСУ "Скала" комплектует штурмовые группы неподготовленными военнослужащими, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Так называемые "покупатели" из 425-го отдельного штурмового полка "Скала" забирают из учебных центров неподготовленный личный состав, находящийся на обучении не более недели. Цель - быстрое доукомплектование штурмовых групп и отправка их в штурмы", - сказал собеседник агентства.
ВСУ бросают на штурм неподготовленных боевиков, рассказали силовики

ВСУ комплектуют штурмовые группы военными после недельной подготовки

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Полк ВСУ "Скала" комплектует штурмовые группы неподготовленными военнослужащими, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Так называемые "покупатели" из 425-го отдельного штурмового полка "Скала" забирают из учебных центров неподготовленный личный состав, находящийся на обучении не более недели. Цель - быстрое доукомплектование штурмовых групп и отправка их в штурмы", - сказал собеседник агентства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы Украины
 
 
