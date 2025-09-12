https://ria.ru/20250912/shturm-2041378804.html

ВСУ бросают на штурм неподготовленных боевиков, рассказали силовики

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Полк ВСУ "Скала" комплектует штурмовые группы неподготовленными военнослужащими, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Так называемые "покупатели" из 425-го отдельного штурмового полка "Скала" забирают из учебных центров неподготовленный личный состав, находящийся на обучении не более недели. Цель - быстрое доукомплектование штурмовых групп и отправка их в штурмы", - сказал собеседник агентства.

