Певцу Шарлоту отказали в отправке на СВО

САМАРА, 12 сен - РИА Новости. Певец Эдуард Шарлот, осужденный за реабилитацию нацизма и оскорбление чувств верующих, просил отправить его на СВО, но ему отказали, сообщил РИА Новости отец артиста Валерий Шарлот. "Разговор такой был. Хотел поехать на СВО, потом нет, потом, вроде, опять появилось такое желание, но ему сказали "нет"... Там было непонятно, в качестве кого он поедет", - сообщил собеседник агентства. Эдуард Шарлот в декабре 2023 года стал фигурантом уголовных дел, связанных с реабилитацией нацизма и оскорблением религиозных чувств верующих. Шарлот признал вину, отметив, что совершил преступления неумышленно. Позже в отношении певца были возбуждены новые дела, связанные с уничтожением документа и возбуждением ненависти. Самарский областной суд приговорил Шарлота к 5,5 годам колонии-поселения за реабилитацию нацизма и оскорбление чувств верующих. При этом гособвинение просило назначить артисту семь лет и пять месяцев колонии общего режима. Позже Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции оставил приговор в силе. В августе региональная прокуратура сообщила, что суд Тольятти постановил перевести Шарлота из колонии-поселения в колонию общего режима. По данным надзорного ведомства, певца неоднократно привлекали к дисциплинарной ответственности за то, что он нарушал режимные требования и настраивал других осужденных к отрицательному поведению.

Новости

