12:12 12.09.2025 (обновлено: 12:50 12.09.2025)
Shaman выступит девятым в финале Интервидения
Заслуженный артист России Shaman (Ярослав Дронов) выступит в финале международного музыкального конкурса Интервидение под номером девять, передает корреспондент РИА Новости, 12.09.2025
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Заслуженный артист России Shaman (Ярослав Дронов) выступит в финале международного музыкального конкурса Интервидение под номером девять, передает корреспондент РИА Новости с жеребьевки.Жеребьевка проходит согласно алфавитному порядку. В центре зала находится "Царь-самовар", вокруг которого установили термокружки. Представителей делегаций поочередно приглашают к самовару, где они наливают горячую воду, и под воздействием температуры на кружках проявляется порядковый номер их выступления.Для Интервидения Shaman выбрал композицию "Прямо по сердцу" продюсера и музыканта Максима Фадеева. Это лиричный трек с мощным припевом, в котором говорится о чувствах.Конкурс пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве. Народный артист, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит Россию в составе жюри.РИА Новости выступает информационным партнером Интервидения.
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Заслуженный артист России Shaman (Ярослав Дронов) выступит в финале международного музыкального конкурса Интервидение под номером девять, передает корреспондент РИА Новости с жеребьевки.
Жеребьевка проходит согласно алфавитному порядку. В центре зала находится "Царь-самовар", вокруг которого установили термокружки. Представителей делегаций поочередно приглашают к самовару, где они наливают горячую воду, и под воздействием температуры на кружках проявляется порядковый номер их выступления.
Для Интервидения Shaman выбрал композицию "Прямо по сердцу" продюсера и музыканта Максима Фадеева. Это лиричный трек с мощным припевом, в котором говорится о чувствах.
Конкурс пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве. Народный артист, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит Россию в составе жюри.
РИА Новости выступает информационным партнером Интервидения.
