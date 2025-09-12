https://ria.ru/20250912/sever-2041427183.html

Группировка войск "Север" улучшила тактическое положение в Сумской области

Группировка войск "Север" улучшила тактическое положение в Сумской области - РИА Новости, 12.09.2025

Группировка войск "Север" улучшила тактическое положение в Сумской области

Силы российской группировки войск "Север" за неделю улучшили тактическое положение в Сумской области, всего в зоне действия "Севера" за это время Киев потерял... РИА Новости, 12.09.2025

2025-09-12T12:48:00+03:00

2025-09-12T12:48:00+03:00

2025-09-12T12:51:00+03:00

специальная военная операция на украине

сумская область

россия

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/04/2033284677_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fc4492261239c2fc4b2808363e40f305.jpg

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Силы российской группировки войск "Север" за неделю улучшили тактическое положение в Сумской области, всего в зоне действия "Севера" за это время Киев потерял более 1220 военных, сообщило в пятницу министерство обороны РФ."В течение недели подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение в Сумской области. Нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, десантно-штурмовой, мотопехотной бригад, десантно-штурмового, штурмового полков ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии. На харьковском направлении нанесено поражение формированиям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ, двух бригад теробороны, бригады нацгвардии и пограничного отряда погранслужбы Украины", - говорится в сводке военного ведомства."За неделю в зоне ответственности группировки войск "Север" потери противника составили свыше 1220 военнослужащих, три танка, 15 боевых бронированных машин, 103 автомобиля и 11 орудий полевой артиллерии. Уничтожены девять станций радиоэлектронной борьбы, 43 склада боеприпасов и материальных средств", - отмечает МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

сумская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сумская область, россия, вооруженные силы украины