https://ria.ru/20250912/sever-2041427183.html
Группировка войск "Север" улучшила тактическое положение в Сумской области
Группировка войск "Север" улучшила тактическое положение в Сумской области - РИА Новости, 12.09.2025
Группировка войск "Север" улучшила тактическое положение в Сумской области
Силы российской группировки войск "Север" за неделю улучшили тактическое положение в Сумской области, всего в зоне действия "Севера" за это время Киев потерял... РИА Новости, 12.09.2025
2025-09-12T12:48:00+03:00
2025-09-12T12:48:00+03:00
2025-09-12T12:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
сумская область
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/04/2033284677_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fc4492261239c2fc4b2808363e40f305.jpg
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Силы российской группировки войск "Север" за неделю улучшили тактическое положение в Сумской области, всего в зоне действия "Севера" за это время Киев потерял более 1220 военных, сообщило в пятницу министерство обороны РФ."В течение недели подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение в Сумской области. Нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, десантно-штурмовой, мотопехотной бригад, десантно-штурмового, штурмового полков ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии. На харьковском направлении нанесено поражение формированиям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ, двух бригад теробороны, бригады нацгвардии и пограничного отряда погранслужбы Украины", - говорится в сводке военного ведомства."За неделю в зоне ответственности группировки войск "Север" потери противника составили свыше 1220 военнослужащих, три танка, 15 боевых бронированных машин, 103 автомобиля и 11 орудий полевой артиллерии. Уничтожены девять станций радиоэлектронной борьбы, 43 склада боеприпасов и материальных средств", - отмечает МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
сумская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/04/2033284677_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_10ac52a49710b172f312afc5d96d4a1e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сумская область, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Россия, Вооруженные силы Украины
Группировка войск "Север" улучшила тактическое положение в Сумской области
ВСУ за неделю потеряли более 1220 военных в зоне действия "Севера"