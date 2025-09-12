https://ria.ru/20250912/sevastopol-2041374032.html

В Севастополе досрочно проголосовали более 127 тысяч избирателей

СЕВАСТОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости. Участие в выборах губернатора и депутатов двух городских советов в Севастополе в ходе досрочного голосования приняли более 127 тысяч имеющих право голоса жителей, что составляет более 37% от общего числа избирателей региона, свидетельствуют данные Севгоризбиркома. С 3 по 11 сентября в ходе досрочного голосования участие в выборах приняли 127 тысяч 608 человек. По данным на июль в Севастополе зарегистрировано 342 тысячи 786 человек, имеющих право голоса, сообщили в избирательной комиссии. Таким образом, в досрочном голосовании приняли участие 37,22% от общего числа избирателей. Основные дни для голосования – 12, 13 и 14 сентября, все 187 участков региона в 8.00 мск были открыты и готовы к работе, сообщили в Севастопольской городской комиссии. Там отметили, что нарушений не зафиксировано. За проведением голосования в Севастополе будут следить 494 наблюдателя от кандидатов, выдвинутых политическими партиями и избирательными объединениями, а также 189 наблюдателей от общественной палаты Севастополя.

