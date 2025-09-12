https://ria.ru/20250912/sberbank-2041470723.html

Сбербанк снизит минимальную ставку по потребительским кредитам

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Сбербанк с 15 сентября снижает минимальную ставку по потребительским кредитам на 1 процентный пункт - до 19,9% годовых, следует из сообщения крупнейшего российского банка. "Планируется снижение минимальной ставки по потребительским кредитам: для клиентов она составит 19,9% годовых", - говорится в сообщении. Уточняется, что изменения запланированы на 15 сентября. До этого решения минимальная ставка Сбербанка по потребкредитам составляла 20,9% годовых. ЦБ РФ по итогам заседания совета директоров в эту пятницу ожидаемо снизил ключевую ставку третий раз подряд, но теперь лишь на 1 процентный пункт - до 17% годовых.

