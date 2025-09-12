Рейтинг@Mail.ru
14:31 12.09.2025 (обновлено: 14:32 12.09.2025)
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Сбербанк с 15 сентября снижает минимальную ставку по потребительским кредитам на 1 процентный пункт - до 19,9% годовых, следует из сообщения крупнейшего российского банка. "Планируется снижение минимальной ставки по потребительским кредитам: для клиентов она составит 19,9% годовых", - говорится в сообщении. Уточняется, что изменения запланированы на 15 сентября. До этого решения минимальная ставка Сбербанка по потребкредитам составляла 20,9% годовых. ЦБ РФ по итогам заседания совета директоров в эту пятницу ожидаемо снизил ключевую ставку третий раз подряд, но теперь лишь на 1 процентный пункт - до 17% годовых.
экономика, сбербанк россии, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Сбербанк России, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Сбербанк снизит минимальную ставку по потребительским кредитам

Сбербанк с 15 сентября снизит минимальную ставку по потребкредитам до 19,9%

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Сбербанк с 15 сентября снижает минимальную ставку по потребительским кредитам на 1 процентный пункт - до 19,9% годовых, следует из сообщения крупнейшего российского банка.
"Планируется снижение минимальной ставки по потребительским кредитам: для клиентов она составит 19,9% годовых", - говорится в сообщении. Уточняется, что изменения запланированы на 15 сентября.
До этого решения минимальная ставка Сбербанка по потребкредитам составляла 20,9% годовых.
ЦБ РФ по итогам заседания совета директоров в эту пятницу ожидаемо снизил ключевую ставку третий раз подряд, но теперь лишь на 1 процентный пункт - до 17% годовых.
ЭкономикаСбербанк РоссииЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
