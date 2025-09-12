https://ria.ru/20250912/sberbank-2041470723.html
Сбербанк снизит минимальную ставку по потребительским кредитам
Сбербанк снизит минимальную ставку по потребительским кредитам - РИА Новости, 12.09.2025
Сбербанк снизит минимальную ставку по потребительским кредитам
Сбербанк с 15 сентября снижает минимальную ставку по потребительским кредитам на 1 процентный пункт - до 19,9% годовых, следует из сообщения крупнейшего... РИА Новости, 12.09.2025
2025-09-12T14:31:00+03:00
2025-09-12T14:31:00+03:00
2025-09-12T14:32:00+03:00
экономика
сбербанк россии
центральный банк рф (цб рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154782/32/1547823272_0:0:3085:1735_1920x0_80_0_0_1685483a90da575dc2ae02307123a350.jpg
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Сбербанк с 15 сентября снижает минимальную ставку по потребительским кредитам на 1 процентный пункт - до 19,9% годовых, следует из сообщения крупнейшего российского банка. "Планируется снижение минимальной ставки по потребительским кредитам: для клиентов она составит 19,9% годовых", - говорится в сообщении. Уточняется, что изменения запланированы на 15 сентября. До этого решения минимальная ставка Сбербанка по потребкредитам составляла 20,9% годовых. ЦБ РФ по итогам заседания совета директоров в эту пятницу ожидаемо снизил ключевую ставку третий раз подряд, но теперь лишь на 1 процентный пункт - до 17% годовых.
https://ria.ru/20250912/sberbank-2041468739.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154782/32/1547823272_669:236:3085:2048_1920x0_80_0_0_1e87998cf60e4104cc53b3492bc036c0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, сбербанк россии, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Сбербанк России, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Сбербанк снизит минимальную ставку по потребительским кредитам
Сбербанк с 15 сентября снизит минимальную ставку по потребкредитам до 19,9%