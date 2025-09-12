https://ria.ru/20250912/sberbank-2041468739.html

Сбербанк снизит ставки по вкладам с 15 сентября

Сбербанк снизит ставки по вкладам с 15 сентября - РИА Новости, 12.09.2025

Сбербанк снизит ставки по вкладам с 15 сентября

Сбербанк с 15 сентября снижает ставки по вкладам, максимальная будет 15,5% годовых на срок 3 месяца, сообщили в пресс-службе кредитной организации. РИА Новости, 12.09.2025

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Сбербанк с 15 сентября снижает ставки по вкладам, максимальная будет 15,5% годовых на срок 3 месяца, сообщили в пресс-службе кредитной организации. "Одновременно "Сбер" заранее информирует клиентов об изменении условий по вкладам: с 15 сентября максимальная ставка по вкладу составит 15,5% годовых на срок 3 месяца", - сказано в сообщении.ЦБ РФ по итогам заседания совета директоров в эту пятницу ожидаемо снизил ключевую ставку третий раз подряд, но теперь лишь на 1 процентный пункт - до 17% годовых.

