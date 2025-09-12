Рейтинг@Mail.ru
Сбербанк снизит ставки по вкладам с 15 сентября
14:27 12.09.2025
Сбербанк снизит ставки по вкладам с 15 сентября
Сбербанк снизит ставки по вкладам с 15 сентября - РИА Новости, 12.09.2025
Сбербанк снизит ставки по вкладам с 15 сентября
Сбербанк с 15 сентября снижает ставки по вкладам, максимальная будет 15,5% годовых на срок 3 месяца, сообщили в пресс-службе кредитной организации. РИА Новости, 12.09.2025
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Сбербанк с 15 сентября снижает ставки по вкладам, максимальная будет 15,5% годовых на срок 3 месяца, сообщили в пресс-службе кредитной организации. &quot;Одновременно &quot;Сбер&quot; заранее информирует клиентов об изменении условий по вкладам: с 15 сентября максимальная ставка по вкладу составит 15,5% годовых на срок 3 месяца&quot;, - сказано в сообщении.ЦБ РФ по итогам заседания совета директоров в эту пятницу ожидаемо снизил ключевую ставку третий раз подряд, но теперь лишь на 1 процентный пункт - до 17% годовых.
2025
Сбербанк снизит ставки по вкладам с 15 сентября

Сбер снизит ставки по вкладам с 15 сентября, максимальную до 15,5% на 3 месяца

Сбербанк России. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Сбербанк с 15 сентября снижает ставки по вкладам, максимальная будет 15,5% годовых на срок 3 месяца, сообщили в пресс-службе кредитной организации.
"Одновременно "Сбер" заранее информирует клиентов об изменении условий по вкладам: с 15 сентября максимальная ставка по вкладу составит 15,5% годовых на срок 3 месяца", - сказано в сообщении.

ЦБ РФ по итогам заседания совета директоров в эту пятницу ожидаемо снизил ключевую ставку третий раз подряд, но теперь лишь на 1 процентный пункт - до 17% годовых.
Центробанк снизил ключевую ставку до 17 процентов годовых
Вчера, 13:33
 
