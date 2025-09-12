https://ria.ru/20250912/sberbank-2041468739.html
Сбербанк снизит ставки по вкладам с 15 сентября
2025-09-12T14:27:00+03:00
экономика
сбербанк россии
сбер
центральный банк рф (цб рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96581/00/965810095_0:117:2256:1386_1920x0_80_0_0_247c2648a53d2221fcaaaa16dff0a4ce.jpg
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Сбербанк с 15 сентября снижает ставки по вкладам, максимальная будет 15,5% годовых на срок 3 месяца, сообщили в пресс-службе кредитной организации. "Одновременно "Сбер" заранее информирует клиентов об изменении условий по вкладам: с 15 сентября максимальная ставка по вкладу составит 15,5% годовых на срок 3 месяца", - сказано в сообщении.ЦБ РФ по итогам заседания совета директоров в эту пятницу ожидаемо снизил ключевую ставку третий раз подряд, но теперь лишь на 1 процентный пункт - до 17% годовых.
