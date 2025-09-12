https://ria.ru/20250912/sanktsii-2041569130.html

ЕС исключил одного фигуранта из списка антироссийских санкций

БРЮССЕЛЬ, 12 сен – РИА Новости. Евросоюз в рамках продления персональных санкций против РФ снял ограничения с одного фигуранта, он станет известен после публикации решения в официальном журнале ЕС, говорится в заявлении Совета Евросоюза. "В контексте пересмотра санкций Совет ЕС также принял решение не продлевать ограничения в отношении одного лица и исключить из списка одного умершего человека", - говорится в заявлении. Ранее в пятницу постпреды ЕС согласовали продление еще на полгода персональных антироссийских санкций, страны ЕС технически утвердили это решение.

