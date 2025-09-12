https://ria.ru/20250912/sanktsii-2041534484.html
Bloomberg узнало о планах США по санкциям против России
Bloomberg узнало о планах США по санкциям против России
Bloomberg узнало о планах США по санкциям против России
США предложат странам "Большой семерки" (G7) ввести санкции против "Роснефти", запретить страхование морских перевозок, передает агентство Блумберг
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. США предложат странам "Большой семерки" (G7) ввести санкции против "Роснефти", запретить страхование морских перевозок, передает агентство Блумберг со ссылкой на документ с предложениями США, к которому оно получило доступ. "Предложение, направленное "Большой семерке", также предусматривает введение санкций в отношении так называемого теневого флота российских нефтяных танкеров и сетей, обеспечивающих торговлю, российской нефтяной компании ПАО "Роснефть", а также запрет на страхование морских перевозок", - отмечает агентство.
