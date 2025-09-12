https://ria.ru/20250912/sanktsii-2041347433.html
Япония расширила санкции против организаций и физлиц из России и Белоруссии
Япония расширила санкции против организаций и физлиц из России и Белоруссии
ТОКИО, 12 сен – РИА Новости. Япония вводит санкции против 52 организаций и 10 физлиц из России, а также против трех организаций из Белоруссии "в связи с ситуацией на Украине", говорится в пресс-релизе МИД. В документе отмечается, что для этих организаций предусматриваются ограничения по платежам, операциям с капиталом. Для их осуществления будет требоваться специальное разрешение МИД Японии.
