Япония расширила санкции против организаций и физлиц из России и Белоруссии

Япония расширила санкции против организаций и физлиц из России и Белоруссии

2025-09-12T05:47:00+03:00

2025-09-12T05:47:00+03:00

2025-09-12T06:38:00+03:00

ТОКИО, 12 сен – РИА Новости. Япония вводит санкции против 52 организаций и 10 физлиц из России, а также против трех организаций из Белоруссии "в связи с ситуацией на Украине", говорится в пресс-релизе МИД. В документе отмечается, что для этих организаций предусматриваются ограничения по платежам, операциям с капиталом. Для их осуществления будет требоваться специальное разрешение МИД Японии.

