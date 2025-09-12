Рейтинг@Mail.ru
Япония расширила санкции против организаций и физлиц из России и Белоруссии
05:47 12.09.2025 (обновлено: 06:38 12.09.2025)
Япония расширила санкции против организаций и физлиц из России и Белоруссии
в мире
япония
россия
ТОКИО, 12 сен – РИА Новости. Япония вводит санкции против 52 организаций и 10 физлиц из России, а также против трех организаций из Белоруссии "в связи с ситуацией на Украине", говорится в пресс-релизе МИД. В документе отмечается, что для этих организаций предусматриваются ограничения по платежам, операциям с капиталом. Для их осуществления будет требоваться специальное разрешение МИД Японии.
в мире, япония, россия
В мире, Япония, Россия
CC BY 2.0 / mike george / flagsФлаги Японии на улице Токио
Флаги Японии на улице Токио - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
CC BY 2.0 / mike george / flags
Флаги Японии на улице Токио . Архивное фото
ТОКИО, 12 сен – РИА Новости. Япония вводит санкции против 52 организаций и 10 физлиц из России, а также против трех организаций из Белоруссии "в связи с ситуацией на Украине", говорится в пресс-релизе МИД.
В документе отмечается, что для этих организаций предусматриваются ограничения по платежам, операциям с капиталом. Для их осуществления будет требоваться специальное разрешение МИД Японии.
В мире Япония Россия
 
 
