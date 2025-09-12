Рейтинг@Mail.ru
Российские военные сбили украинский Су-27 - РИА Новости, 12.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:38 12.09.2025 (обновлено: 14:39 12.09.2025)
https://ria.ru/20250912/samolet-2041473772.html
Российские военные сбили украинский Су-27
Российские военные сбили украинский Су-27 - РИА Новости, 12.09.2025
Российские военные сбили украинский Су-27
ВКС России сбили самолет Су-27 Воздушных сил Украины, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 12.09.2025
2025-09-12T14:38:00+03:00
2025-09-12T14:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
воздушно-космические силы россии
су-27
безопасность
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787307650_0:155:2464:1541_1920x0_80_0_0_f92f3f628288de6056aed5218cae81e4.jpg
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. ВКС России сбили самолет Су-27 Воздушных сил Украины, сообщили в Минобороны РФ. Вооруженные силы Украины в четверг признали потерю истребителя Су-27 и гибель летчика на запорожском направлении, следует из заявления 39-й бригады тактической авиации украинской армии. "ВКС России сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины", - говорится в сводке Минобороны за неделю.Также отмечается, что за неделю российские военные средствами противовоздушной обороны сбили пять крылатых ракет, 19 управляемых авиационных бомб, 19 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, две управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 1488 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787307650_0:0:2187:1640_1920x0_80_0_0_3799e58b35979f11add46ce6db34267f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, воздушно-космические силы россии, су-27, безопасность, сша
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Воздушно-космические силы России, Су-27, Безопасность, США
Российские военные сбили украинский Су-27

ВКС России сбили украинский самолет Су-27

© Фото : U.S. Air National Guard / Tech. Sgt. Charles VaughnИстребитель Су-27 ВВС Украины
Истребитель Су-27 ВВС Украины - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
© Фото : U.S. Air National Guard / Tech. Sgt. Charles Vaughn
Истребитель Су-27 ВВС Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. ВКС России сбили самолет Су-27 Воздушных сил Украины, сообщили в Минобороны РФ.
Вооруженные силы Украины в четверг признали потерю истребителя Су-27 и гибель летчика на запорожском направлении, следует из заявления 39-й бригады тактической авиации украинской армии.
"ВКС России сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины", - говорится в сводке Минобороны за неделю.
Также отмечается, что за неделю российские военные средствами противовоздушной обороны сбили пять крылатых ракет, 19 управляемых авиационных бомб, 19 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, две управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 1488 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВоздушно-космические силы РоссииСу-27БезопасностьСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала