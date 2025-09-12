https://ria.ru/20250912/samolet-2041473772.html
Российские военные сбили украинский Су-27
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. ВКС России сбили самолет Су-27 Воздушных сил Украины, сообщили в Минобороны РФ. Вооруженные силы Украины в четверг признали потерю истребителя Су-27 и гибель летчика на запорожском направлении, следует из заявления 39-й бригады тактической авиации украинской армии. "ВКС России сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины", - говорится в сводке Минобороны за неделю.Также отмечается, что за неделю российские военные средствами противовоздушной обороны сбили пять крылатых ракет, 19 управляемых авиационных бомб, 19 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, две управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 1488 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
