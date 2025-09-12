https://ria.ru/20250912/samolet-2041473772.html

Российские военные сбили украинский Су-27

Российские военные сбили украинский Су-27 - РИА Новости, 12.09.2025

Российские военные сбили украинский Су-27

ВКС России сбили самолет Су-27 Воздушных сил Украины, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 12.09.2025

2025-09-12T14:38:00+03:00

2025-09-12T14:38:00+03:00

2025-09-12T14:39:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

украина

воздушно-космические силы россии

су-27

безопасность

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787307650_0:155:2464:1541_1920x0_80_0_0_f92f3f628288de6056aed5218cae81e4.jpg

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. ВКС России сбили самолет Су-27 Воздушных сил Украины, сообщили в Минобороны РФ. Вооруженные силы Украины в четверг признали потерю истребителя Су-27 и гибель летчика на запорожском направлении, следует из заявления 39-й бригады тактической авиации украинской армии. "ВКС России сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины", - говорится в сводке Минобороны за неделю.Также отмечается, что за неделю российские военные средствами противовоздушной обороны сбили пять крылатых ракет, 19 управляемых авиационных бомб, 19 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, две управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 1488 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, воздушно-космические силы россии, су-27, безопасность, сша