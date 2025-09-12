https://ria.ru/20250912/rybakov-2041377764.html

Сергей Рыбаков: выпускать соколов-балобанов в дикую природу будем ежегодно

Фонд "Природа и люди" продолжает свою работу по сохранению краснокнижных соколов-балобанов, изучению популяции гренландских китов в Охотском море и спасению... РИА Новости, 12.09.2025

2025-09-12T10:30:00+03:00

Фонд "Природа и люди" продолжает свою работу по сохранению краснокнижных соколов-балобанов, изучению популяции гренландских китов в Охотском море и спасению песцов на островах на востоке страны. Об этом, а также о том, есть ли необходимость чипировать белых медведей, почему бизнесу нужна экспертиза в области природоохранной деятельности, и о том, когда появятся правила наблюдения за китами, рассказал гендиректор фонда Сергей Рыбаков в интервью специальному корреспонденту РИА Новости Денису Кайырану на полях Восточного экономического форума.– Какая у вас была программа на ВЭФ?– В первый день форума, на Дне Сокола, мы подписали соглашение о сотрудничестве с Хакасским заповедником и фондом компании Siberian Wellness "Мир вокруг тебя". Вместе мы строим самый большой облеточник для выпуска соколов на территории нашей страны – 22 метра в диаметре, четыре метра в высоту, 346 квадратных метров общей площади. Это первый в заповедной системе России облеточник для сокола-балобана.Также мы подписали соглашение о сотрудничестве с Росзаповедцентром: будем развивать взаимодействие в сфере развития заповедной системы России: у нас большие совместные планы по технологическому развитию особо охраняемых природных территорий (ООПТ), усилению охраны территорий, научным исследованиям, экопросвещению.Также мы презентовали наши наработки по применению ультрасовременных технологий на ООПТ. Это и гражданское применение БАС, например, для мониторинга больших или труднодоступных территорий, пожаров, отслеживания процессов деградации экосистем. Это и метки со спутниковыми передатчиками, например, в июле 2025 мы вместе с партнерами из ИПЭЭ РАН установили на гренландских китов в Охотском море пять меток при помощи дрона с пневмоустройством российского производства. Это и системы раннего оповещения, например, наша система "Термоточки на ООПТ", которая помогает сотрудникам ООПТ бороться с пожарами. Кроме того, мы провели презентацию для международных гостей, сюда приехало очень много молодежи, и мы для них сделали специальную сессию, посвященную тематике экологии, природы, технологиям устойчивого развития.– Что вам даст наличие самого большого в России облеточника для выпуска соколов?– Это даст возможность производить одновременный "мягкий" выпуск до 50 подготовленных соколов-балобанов ежегодно в дикую природу, то есть перейти к этой работе на системной основе. Для сравнения, в прошлом году мы совершили самый масштабный единовременный выпуск соколов-балобанов в дикую природу России: выпустили 50 птиц – 26 самок и 24 самца, работали с одним из ведущих питомников редких видов птиц "Витасфера".Сокол-балобан занесен в Красную книгу России. По оценкам орнитологов, за последние 20 лет численность соколов-балобанов упала вдвое. Большая часть их мировой популяции гнездится в Азии, при этом в России обитает не более 1 200 гнездящихся пар. Облеточник позволит молодым птицам взрослеть в условиях, максимально приближенных к естественным, и получать навыки, необходимые для будущей самостоятельной жизни в дикой природе. Когда птенец изначально живет во внешнем мире, у него есть родители, которые берегут его, учат охотиться, защищают от других хищников, от природных врагов. Для того, чтобы выпустить в дикую природу птенцов, которые родились в питомнике, их нужно приучить к тому, как в этой среде выживать. В облеточнике они учатся летать, видят внешний мир и привыкают к нему, тренируются добывать себе пищу.При этом, чтобы не растерять результат, важно проводить и поддерживающие работы: ремонтировать ранее установленные искусственные гнездовья, проводить подкормку, а также вести регулярный мониторинг состояния популяции. В июне в ходе мониторинга мы обнаружили пару пернатых хищников, в которой оба партнера помечены орнитологическими кольцами. Это говорит об успешности проекта по сохранению сокола-балобана и о хороших перспективах восстановления его популяции в регионе.– Сколько лет может понадобиться, чтобы сокол-балобан перестал быть краснокнижным?– Никто не даст таких прогнозов, пока работа не налажена системно. Мы, как экспертное природоохранное сообщество, можем только указать на те точки, где необходима помощь государства в каких-то направлениях, сделать определенные шаги. А для того, чтобы проблему полностью решить, нужны, конечно, государственные ресурсы.– Какие результаты получила экспедиция по изучению гренландских китов в Охотском море?– В этом году было две экспедиции, брали пробы на биопсию и делали сбор фото- и видеоматериалов для каталога хвостов китов. Китов определяют по хвостам, они у всех различные, и по хвосту можно понять, что это за кит. Только в 2024 году мы определили 98 китов, 25 из которых оказались новыми — их раньше не встречали. Также обнаружили трех детенышей, что для нас уникально, это рекорд по количеству встреченных новорожденных за сезон. Неделю назад вернулась экспедиция, которая две недели провела на побережье и в водах Ульбанского залива, они собрали 56 проб зоопанктона, 11 проб биопсии и сняли более трёх часов видео.В этом году мы первый раз использовали беспилотник для того, чтобы устанавливать метки на китов. Метка выстреливается в кита с дрона с пневматики российского производства. Она реагирует, когда кит выплывает на поверхность, и передает сигналы на спутник. Сейчас будем собирать всю информацию, которую можем получить. Ученые уже принимают сигнал и практически в режиме реального времени следят за перемещениями китов.На ВЭФ мы подписали соглашение с фондом компании Siberian Wellness "Мир вокруг тебя" о совместной работе для изучения и сохранения популяций гренландского кита в Охотском море и горбатого кита в Баренцевом море. Для нас это очень важно, потому что бизнес зачастую смотрит в короткой перспективе, в последнее время на период до года. Это уже второе соглашение после первого с "Лемана ПРО" по лесам, когда мы подписали соглашение о стратегическом партнерстве с компанией, которая готова долгосрочно поддерживать фонд по конкретному направлению, доверяя нашей экспертизе и веря в то, что мы можем принести понятные, измеримые и главное – устойчивые результаты. В нашей команде работают заслуженные экологи, почетные работники охраны природы, кандидаты и доктора наук.– Готовы ли правила по наблюдению за китами, которые вы собирались составить для Териберки?– Фонд работает вместе с Мурманской областью и научным сообществом над созданием правил поведения при встречах с китами. Мы расскажем дополнительно, когда они будут готовы.– Что подразумевает соглашение с ""Лемана ПРО"?– Не побоюсь этого слова, соглашение с компанией "Лемана ПРО" для нас – большой подарок. Компания, фокусируясь на долгосрочном развитии, предложила нам договор сразу на два года по поддержке проектов по сохранению первозданных лесов в России, обитающих в них редких видов животных и растений. Это Архангельская область, Карачаево-Черкесия, Адыгея, Ставропольский край.В течение года эксперты проведут обследования малонарушенных лесных территорий (МЛТ), где сохранились уникальные первозданные леса. Исследования помогут определить наиболее ценные участки и выявить присутствие редких видов животных и растений. На основе собранных данных будет создана обновленная карта МЛТ с актуальными границами, а также подготовлены обоснования для закрепления защитного статуса участков леса. Первозданные леса – это леса, которые не подвергались воздействию человека. Компания давно на российском рынке, собирается на нем оставаться, недавно презентовали свою стратегию устойчивого развития на 2025-2027 годы, и для них очень важно, чтобы были понятные и четкие правила игры, в рамках которых они могли бы работать. И в этой связи они обратились к нам для того, чтобы мы могли бы это реализовать. И вот первой частью стало это соглашение по первозданным лесам.Бизнесу может быть сложно у себя в штате держать научных экспертов. Корпоративная культура отличается от культуры научного человека или эксперта, им просто очень сложно между собой ужиться. Кроме того, эксперты – это штучный товар. Не бывает такого, что их приходится искать по объявлению, их мало, все они известны, и к ним выстраиваются в очередь. При этом компаниям очень важны проекты, необходимые с точки зрения ESG повестки, с точки зрения отчетности, корпоративной культуры и стратегического видения, поэтому им нужно обращаться к таким организациям, как наши. И здесь появляется синергия, потому что мы реализуем научно-экспертное сопровождение проекта. Такое взаимодействие помогает компаниям быстрее достигать национальных целей развития РФ, вносить вклад в нацпроект "Экологическое благополучие", а также в достижение целей ООН по устойчивому развитию.– Как продвигается работа по сохранению популяции редких песцов на Камчатке?– В прошлом году мы запустили проект по срочному сбору средств, чтобы помочь песцам на острове Медный, где критически не хватало естественной пищи, и отправили экспедицию с подкормкой. Песец пережил зиму, все хорошо, и даже появился помет. Сейчас там до середины сентября работает научная экспедиция, которая занимается оценкой популяции кормовой базы, изучает угрозы, продолжает подкормку и лечение от ушной чесотки.Летом у нас была экспедиция на острова Ушишир, там два острова: Рыпонкича и Янкича, на которых осуществлялась работа. Эксперты нашли песцов, подтвердили наличие у них потомства не менее чем из 14 щенят. С разрешения Росприроднадзора взяли 62 пробы у девяти особей и выполнили 88 сборов для изучения рациона краснокнижных зверьков. Впервые за много десятилетий удалось оценить численность популяции на острове Янкича и исследовать остров Рипонкича. Мы будем анализировать собранные данные, чтобы спланировать дальнейшую работу по сохранению подвида. Сейчас обсуждаем с Московским зоопарком возможность сделать резервную популяцию на их базе для реинтродукции в природу в будущем.– Вы собирались ставить спутниковые метки на белых медведях.– В качестве одной из мер реагирования на конфликтные ситуации с белыми медведями применяется обездвиживание с последующим перемещением, чтобы изолировать хищника от населенных пунктов. Однако без мечения невозможно определить дальнейший маршрут и судьбу животного: предпримет ли он попытки вернуться к поселениям или останется в своей естественной среде обитания, отказавшись от взаимодействия с людьми. В рамках научных исследований мечение белых медведей чаще всего происходит с помощью спутникового ошейника. Он долго работает, но устанавливать его можно только на взрослых самок. А "конфликтные" медведи бывают разные, и чаще всего молодые. Поэтому нужен другой инструмент. Мы изготовили несколько небольших по весу спутниковых передатчиков, которые крепятся белому медведю на шерсть. Они работают не так долго, зато можно пометить любого "конфликтного" белого медведя. В этом году пока еще не было случаев, когда потребовалось обездвиживание полярного хищника, поэтому мы их держим наготове. Эксперты фонда являются участниками специальной группы при Росприроднадзоре, которая принимает решения в каждой конкретной конфликтной ситуации. Как только они понадобятся, мы их готовы оперативно передать. Также одно-два устройства передадим в Ямало-Ненецкий АО, там подобные случае происходят чаще всего.Кроме того, настоящее время мы реализуем проект "Медвежий барьер", в рамках которого тестируем различные средства отпугивания белых медведей. Ввиду отсутствия универсального решения эффективность каждого средства необходимо проверять в полевых условиях. В настоящий момент эти работы проводят отдельные бригады "Медвежьих патрулей" на Чукотке. В ближайшее время они приступят к тестированию, в том числе, доработанных пиротехнических средств. В перспективе мы планируем расширить географию проекта и охватить новые целевые группы, например, вахтовые поселки.– Как идет разработка по направлению применения БАС для сохранения природы?– Родилась идея сделать "таксомоторные парки" БАС в разных регионах. То есть заказчик арендует беспилотник для выполнения тех задач, которые ему необходимы. На сегодняшний момент мы разработали девять сценариев применения беспилотников на особо охраняемых природных территориях и в лесах. Это наука, реагирование на стихийные бедствия, восстановление экосистем, управление природными ресурсами, связь, поиск и спасение, доставка грузов, защита дикой природы – инспекционная работа и защита правопорядка, образовательно-просветительские мероприятия. БАС могут быть незаменимыми помощниками, например, для мониторинга больших или труднодоступных территорий, наблюдения за дикими животными без нарушения их привычного поведения, мониторинга пожаров и других задач для сохранения природы. Идея использования БАС на ООПТ не нова, мы пытаемся с помощью партнеров привнести в подход современные технологии, например, такие, как анализ больших данных, в том числе с помощью ИИ.Сейчас мы обсуждаем эту тематику с Росводресурсами, Роснедрами, Росприроднадзором и Росгидрометом. Арендовать услуги будет дешевле и выгоднее, чем покупать беспилотники и обучать персонал. Зачастую у дронов типовые задания, а какие-то уникальные услуги нужны редко. Более того, за один полет можно выполнять задачи в интересах сразу нескольких ведомств.Мы видим пять блоков, между которыми мы помогаем выстраивать взаимодействие, чтобы конечная группировка БАС устраивала бы всех. Первый, это заказчики услуг, то есть Минприроды, Минсельхоз, Минэнерго, бизнес. Второй блок, это компании, которые занимаются производством дронов. Третий – информационные технологии, то есть искусственный интеллект, машинное обучение, ПО, хранение данных и так далее, за которыми мы обращаемся к Российской академии наук. Четвертый блок связан с правовыми особенностями применения беспилотников. И пятый – образование. Беспилотник – это полноценный самолет или вертолет, только маленький, поэтому необходимы все знания, которые требуются для управления воздушным судном.– Какой еще важной работой занимается фонд?– Хочу еще сказать о международной деятельности. В этом году нас ждут три больших мероприятия. В первую очередь, это юбилейная 30-я Конференция сторон Рамочной конвенции об изменении климата, которая пройдет в Бразилии в ноябре этого года. Второе, это 20-я юбилейная конференция сторон СИТЕС (Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения). Она пройдет в Узбекистане, в Самарканде, тоже в ноябре этого года. И третье – это 26-я Генеральная ассамблея Всемирной туристской организации, которая пройдет в Саудовской Аравии, в Эр-Рияде. В этом году, судя по всему, она поменяет руководителя. Нужно понимать, как организация под новым лидерством будет развиваться.На следующий год мы планируем участие в 17-й Конференции сторон Конвенции ООН по биологическому разнообразию в Ереване, Армения, и 17-й сессии Конференции сторон Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием, которая пройдет в Улан-Баторе, Монголия.Кроме того, начинается подготовка к формированию новых целей устойчивого развития на период после 2030 года по линии ООН. Сейчас определяется, что будет целью на период с 2030 по 2050 год, как мы знаем уже идет обсуждение по поводу будущего Организации объединенных наций. Это недавно обсуждалось в Китае на саммите ШОС, в том числе.

