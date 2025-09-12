Рейтинг@Mail.ru
Рубио из-за вердикта Болсонару пригрозил Бразилии ответными мерами от США
01:03 12.09.2025 (обновлено: 01:15 12.09.2025)
Рубио из-за вердикта Болсонару пригрозил Бразилии ответными мерами от США
ВАШИНГТОН, 12 сен - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио в пятницу в ответ на возможный обвинительный вердикт против бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару пригрозил ответными мерами от США.Ранее верховный суд Бразилии сформировал большинство для признания Болсонару по всем обвинениям в рамках дела о госперевороте, сообщил новостной портал G1."Политические преследования со стороны нарушителя прав человека (судьи верховного суда Бразилии - ред.) Александра де Мораеса продолжаются, поскольку он и другие члены верховного суда Бразилии несправедливо постановили лишить свободы бывшего президента Жаира Болсонару. Соединенные Штаты отреагируют соответствующим образом на эту охоту на ведьм", - написал он в соцсети X.Болсонару является соратником президента США Дональда Трампа, который неоднократно высказывался в его поддержку на фоне расследования.
сша
США
