Священник призвал отказаться от алкоголя в постные дни

МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Для духовного и телесного здоровья лучше полностью отказаться от алкоголя, но как минимум – не пить в постные дни, рассказал РИА Новости председатель Синодального отдела по благотворительности и социальному служению Русской православной церкви протоиерей Михаил Потокин. В Русской православной церкви 11 сентября вспоминали усекновение главы Иоанна Предтечи (Крестителя) - святой был обезглавлен, а царь Ирод, отдавший приказ, по преданию, принял это решение во время пьяного пира. Он прилюдно дал обещание своей супруге выполнить любую ее просьбу - она захотела казнить Иоанна Крестителя, которому мстила. Иоанн Предтеча – последний пророк, он возвестил о пришествии на землю Спасителя (Иисуса Христа) и сам крестил его в реке Иордан. РПЦ установила на 11 сентября День трезвости. "Церковь не запрещает алкоголь, но против пьянства. Это вопрос меры - чтобы сохранить трезвость ума и чтобы не было зависимости. Проверить, есть ли зависимость, просто: все хорошо, если ты можешь без сожаления отказаться от алкоголя на месяц, два, три и более, отказаться от вина в гостях, на дне рождения, на встрече с друзьями, в пост. Мое личное мнение: в пост алкоголь вообще употреблять не стоит. Постных дней, включая многодневные, а также посты в среду и пятницу – около 190 в году. Это такая норма, которая, как мне кажется, позволяет себя держать в руках. Но еще лучше для духовного и физического здоровья, конечно, – совсем отказаться от алкоголя", - сказал отец Михаил. Он отметил, что по монастырскому уставу алкоголь в посты разрешен в некоторые дни, но это устав для монахов, которые постятся, много часов в день молятся, работают и "для них немного вина – скорее калорийный напиток, еда, чтобы поддержать тело, сохраняя трезвым ум". Также он призвал следить за тем, чтобы, отказываясь от одной зависимости, не впасть в другую – например, отказавшись от курения, не заниматься обжорством, уйдя от наркотиков - не стать алкоголиком. "Зависимости нужно убирать, в том числе чревоугодие - то есть то, что мы едим, пьем, нюхаем, курим – все это воздействие на организм, на душу через тело. Через тело не должно быть воздействия на душу. Наоборот, душа должна воздействовать на тело, разум должен им управлять. Душа – важнее продуктов", - заключил представитель РПЦ. Постные традиции пришли на Русь вместе с христианством из Византии, они сформировались в древние времена в Средиземноморском регионе - с его специфической кухней, в том числе традицией винопития.

