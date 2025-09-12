https://ria.ru/20250912/rossiya-2041578532.html
Морской пассажирский транспорт Севастополя приостановил работу
Морской пассажирский транспорт Севастополя приостановил работу - РИА Новости, 12.09.2025
Морской пассажирский транспорт Севастополя приостановил работу
Морской пассажирский транспорт Севастополя приостановил работу, сообщил департамент транспорта города. РИА Новости, 12.09.2025
2025-09-12T23:35:00+03:00
2025-09-12T23:35:00+03:00
2025-09-12T23:35:00+03:00
севастополь
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/11/1593423788_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e7c07d3c4fbfbb368446f22aac37bc6d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости. Морской пассажирский транспорт Севастополя приостановил работу, сообщил департамент транспорта города. "Морской пассажирский транспорт приостановил движение в Севастополе", - говорится в сообщении ведомства в 21.56 мск. Причины приостановки работы не сообщаются, организовано движение автобусов между северной стороной города и центром.
https://ria.ru/20250712/moskva-2028804316.html
севастополь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/11/1593423788_21:0:2750:2047_1920x0_80_0_0_f3443c681567933c57a2b9596be44134.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, общество
Морской пассажирский транспорт Севастополя приостановил работу
Дептранс Севастополя: морской пассажирский транспорт приостановил работу