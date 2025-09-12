Рейтинг@Mail.ru
Морской пассажирский транспорт Севастополя приостановил работу - РИА Новости, 12.09.2025
23:35 12.09.2025
Морской пассажирский транспорт Севастополя приостановил работу
Морской пассажирский транспорт Севастополя приостановил работу - РИА Новости, 12.09.2025
Морской пассажирский транспорт Севастополя приостановил работу
Морской пассажирский транспорт Севастополя приостановил работу, сообщил департамент транспорта города. РИА Новости, 12.09.2025
севастополь
общество
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости. Морской пассажирский транспорт Севастополя приостановил работу, сообщил департамент транспорта города. "Морской пассажирский транспорт приостановил движение в Севастополе", - говорится в сообщении ведомства в 21.56 мск. Причины приостановки работы не сообщаются, организовано движение автобусов между северной стороной города и центром.
севастополь
Новости
севастополь, общество
Севастополь, Общество
Морской пассажирский транспорт Севастополя приостановил работу

Дептранс Севастополя: морской пассажирский транспорт приостановил работу

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости. Морской пассажирский транспорт Севастополя приостановил работу, сообщил департамент транспорта города.
"Морской пассажирский транспорт приостановил движение в Севастополе", - говорится в сообщении ведомства в 21.56 мск.
Причины приостановки работы не сообщаются, организовано движение автобусов между северной стороной города и центром.
СевастопольОбщество
 
 
