Европейские санкции не работают против третьих стран, заявила Захарова

2025-09-12T14:31:00+03:00

в мире

россия

брюссель

мария захарова

евросоюз

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Санкционные рестрикции ЕС не работают против третьих стран, партнеров России, поскольку те руководствуются своими интересами, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Теперь под удар раскрученного ЕСовцами санкционного механизма всё чаще попадают третьи страны, их экономики, их экономоператоры, но и здесь рестрикции не работают, потому что наши торгово-экономические партнёры руководствуются не указаниями, не окриками, не пинками из ЕС и Брюсселя, а своими национальными интересами, которые в ЕС не считают необходимым уважать", - сказала она в ходе брифинга.

