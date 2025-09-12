Рейтинг@Mail.ru
Европейские санкции не работают против третьих стран, заявила Захарова - РИА Новости, 12.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:31 12.09.2025
https://ria.ru/20250912/rossiya-2041470367.html
Европейские санкции не работают против третьих стран, заявила Захарова
Европейские санкции не работают против третьих стран, заявила Захарова - РИА Новости, 12.09.2025
Европейские санкции не работают против третьих стран, заявила Захарова
Санкционные рестрикции ЕС не работают против третьих стран, партнеров России, поскольку те руководствуются своими интересами, заявила официальный представитель... РИА Новости, 12.09.2025
2025-09-12T14:31:00+03:00
2025-09-12T14:31:00+03:00
в мире
россия
брюссель
мария захарова
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1f/1770268208_0:463:2818:2048_1920x0_80_0_0_4b29bbc4693b169acf9582a4a0378b4a.jpg
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Санкционные рестрикции ЕС не работают против третьих стран, партнеров России, поскольку те руководствуются своими интересами, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Теперь под удар раскрученного ЕСовцами санкционного механизма всё чаще попадают третьи страны, их экономики, их экономоператоры, но и здесь рестрикции не работают, потому что наши торгово-экономические партнёры руководствуются не указаниями, не окриками, не пинками из ЕС и Брюсселя, а своими национальными интересами, которые в ЕС не считают необходимым уважать", - сказала она в ходе брифинга.
https://ria.ru/20250513/zakharova-2016767293.html
россия
брюссель
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1f/1770268208_87:0:2818:2048_1920x0_80_0_0_b0c9b8fcaa32609f87605dde3e869b46.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, брюссель, мария захарова, евросоюз
В мире, Россия, Брюссель, Мария Захарова, Евросоюз
Европейские санкции не работают против третьих стран, заявила Захарова

Захарова: санкции ЕС не работают против партнеров России

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Санкционные рестрикции ЕС не работают против третьих стран, партнеров России, поскольку те руководствуются своими интересами, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Теперь под удар раскрученного ЕСовцами санкционного механизма всё чаще попадают третьи страны, их экономики, их экономоператоры, но и здесь рестрикции не работают, потому что наши торгово-экономические партнёры руководствуются не указаниями, не окриками, не пинками из ЕС и Брюсселя, а своими национальными интересами, которые в ЕС не считают необходимым уважать", - сказала она в ходе брифинга.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
Захарова емко отозвалась о Каллас, сообщившей о работе над новыми санкциями
13 мая, 22:12
 
В миреРоссияБрюссельМария ЗахароваЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала