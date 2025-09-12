Рейтинг@Mail.ru
СМИ: у семьи экс-мэра Владивостока Пушкарева хотят изъять активы - РИА Новости, 12.09.2025
06:35 12.09.2025
СМИ: у семьи экс-мэра Владивостока Пушкарева хотят изъять активы
СМИ: у семьи экс-мэра Владивостока Пушкарева хотят изъять активы
Генпрокуратура России намерена изъять в доход государства активы стоимостью более 79 миллиардов рублей, принадлежащие семье бывшего мэра Владивостока Игоря... РИА Новости, 12.09.2025
МОСКВА, 12 cен — РИА Новости. Генпрокуратура России намерена изъять в доход государства активы стоимостью более 79 миллиардов рублей, принадлежащие семье бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева, который был осужден за коррупцию и ушел в зону СВО, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на материалы дела.По данным издания, ответчиками по иску, инициированному генпрокурором Игорем Красновым, выступают 12 физических и юридических лиц, включая родителей, братьев, сына и жену экс-мэра. Речь идет об изъятии группы приморских компаний "Востокцемент" и "Ренессанс".В иске, поданном в Тверской суд Москвы, говорится, что после прихода на должность мэра Пушкарев не отказался от предпринимательской деятельности, "а создал ложную видимость дистанцирования от бизнес-проектов". Прокуратура считает, что капитализация компаний группы "Востокцемент" происходила за счет муниципальных ресурсов и властных полномочий Пушкарева, то есть — в нарушение антикоррупционного законодательства.Прокуратура просит обратить имущество обвиняемого в доход государства как полученное вследствие нарушения требований и запретов, направленных на предотвращение коррупции, взыскав в пользу государства акции и доли двух десятков предприятий, которые суд уже арестовал в обеспечение иска.В апреле 2019 года Тверской суд Москвы назначил Пушкареву 15 лет колонии строгого режима и оштрафовал на 500 миллионов рублей по делу о коррупции и злоупотреблении должностными полномочиями. Защита пыталась оспорить приговор в Мосгорсуде, но безрезультатно.В июле 2022 года суд во Владивостоке признал Пушкарева виновным по статье о злоупотреблении должностными полномочиями и назначил ему пять лет колонии. С учетом ранее вынесенного приговора общее наказание составило 15 лет и три месяца в колонии строгого режима.В декабре 2024 года Пушкарев отправился в зону СВО, сообщил РИА Новости его адвокат Руслан Омельченко.
жилье, владивосток, москва, россия, игорь пушкарев, игорь краснов, генеральная прокуратура рф, ренессанс, московский городской суд
Бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарев во время заседания в Тверском суде Москвы
Бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарев во время заседания в Тверском суде Москвы
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарев во время заседания в Тверском суде Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 12 cен — РИА Новости. Генпрокуратура России намерена изъять в доход государства активы стоимостью более 79 миллиардов рублей, принадлежащие семье бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева, который был осужден за коррупцию и ушел в зону СВО, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на материалы дела.
По данным издания, ответчиками по иску, инициированному генпрокурором Игорем Красновым, выступают 12 физических и юридических лиц, включая родителей, братьев, сына и жену экс-мэра. Речь идет об изъятии группы приморских компаний "Востокцемент" и "Ренессанс".
