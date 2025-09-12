СМИ: у семьи экс-мэра Владивостока Пушкарева хотят изъять активы
МОСКВА, 12 cен — РИА Новости. Генпрокуратура России намерена изъять в доход государства активы стоимостью более 79 миллиардов рублей, принадлежащие семье бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева, который был осужден за коррупцию и ушел в зону СВО, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на материалы дела.
По данным издания, ответчиками по иску, инициированному генпрокурором Игорем Красновым, выступают 12 физических и юридических лиц, включая родителей, братьев, сына и жену экс-мэра. Речь идет об изъятии группы приморских компаний "Востокцемент" и "Ренессанс".
В иске, поданном в Тверской суд Москвы, говорится, что после прихода на должность мэра Пушкарев не отказался от предпринимательской деятельности, "а создал ложную видимость дистанцирования от бизнес-проектов". Прокуратура считает, что капитализация компаний группы "Востокцемент" происходила за счет муниципальных ресурсов и властных полномочий Пушкарева, то есть — в нарушение антикоррупционного законодательства.
Прокуратура просит обратить имущество обвиняемого в доход государства как полученное вследствие нарушения требований и запретов, направленных на предотвращение коррупции, взыскав в пользу государства акции и доли двух десятков предприятий, которые суд уже арестовал в обеспечение иска.
В апреле 2019 года Тверской суд Москвы назначил Пушкареву 15 лет колонии строгого режима и оштрафовал на 500 миллионов рублей по делу о коррупции и злоупотреблении должностными полномочиями. Защита пыталась оспорить приговор в Мосгорсуде, но безрезультатно.
В июле 2022 года суд во Владивостоке признал Пушкарева виновным по статье о злоупотреблении должностными полномочиями и назначил ему пять лет колонии. С учетом ранее вынесенного приговора общее наказание составило 15 лет и три месяца в колонии строгого режима.
В декабре 2024 года Пушкарев отправился в зону СВО, сообщил РИА Новости его адвокат Руслан Омельченко.