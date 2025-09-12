https://ria.ru/20250912/rossija-2041466807.html
Задержанный в Грузии со взрывчаткой украинец признался, что вез ее в Россию
Задержанный в Грузии со взрывчаткой украинец признался, что вез ее в Россию
Задержанный в Грузии со взрывчаткой украинец признался, что вез ее в Россию
Один из задержанных со взрывчаткой украинцев признался, что вез ее в Россию, сообщил заместитель главы грузинской Службы государственной безопасности Лаша... РИА Новости, 12.09.2025
2025-09-12T14:22:00+03:00
2025-09-12T14:22:00+03:00
2025-09-12T15:25:00+03:00
в мире
грузия
украина
россия
тбилиси
ТБИЛИСИ, 12 сен — РИА Новости. Один из задержанных со взрывчаткой украинцев признался, что вез ее в Россию, сообщил заместитель главы грузинской Службы государственной безопасности Лаша Маградзе. "Несмотря на то что задержанный в показаниях указал, что взрывчатое вещество в конечном итоге должно было попасть в Российскую Федерацию и, по его словам, там планировалось устроить так называемую "Паутину-2", в материалах следствия и других оперативных данных на этом этапе фигурирует только одно конечное место: жилой дом в Тбилиси, в районе Авлабари", — сказал Маградзе. Он уточнил, что задержанный водитель фуры получил взрывчатку от СБУ. По данным спецслужбы, грузовик Mercedes-Benz с украинскими номерами ехал с Украины через Румынию, Болгарию и Турцию и проследовал в Грузию через пункт пропуска "Сарпи". При досмотре в машине был найден тайник с 2,4 килограмма гексогена, а также восемь мобильных телефонов, компьютер, деньги, сим-карты и кокаин.Следствие прорабатывает несколько версий. Пока оно не исключает, что это может быть связано с предстоящими 4 октября выборами в органы местного самоуправления и планами, анонсированными радикальными группами. Они угрожали устроить в этот день масштабный антиправительственный митинг.
Задержанный в Грузии со взрывчаткой украинец признался, что вез ее в Россию
