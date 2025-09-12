Рейтинг@Mail.ru
Задержанный в Грузии со взрывчаткой украинец признался, что вез ее в Россию
14:22 12.09.2025 (обновлено: 15:25 12.09.2025)
Задержанный в Грузии со взрывчаткой украинец признался, что вез ее в Россию
в мире
грузия
украина
россия
тбилиси
ТБИЛИСИ, 12 сен — РИА Новости. Один из задержанных со взрывчаткой украинцев признался, что вез ее в Россию, сообщил заместитель главы грузинской Службы государственной безопасности Лаша Маградзе. "Несмотря на то что задержанный в показаниях указал, что взрывчатое вещество в конечном итоге должно было попасть в Российскую Федерацию и, по его словам, там планировалось устроить так называемую "Паутину-2", в материалах следствия и других оперативных данных на этом этапе фигурирует только одно конечное место: жилой дом в Тбилиси, в районе Авлабари", — сказал Маградзе. Он уточнил, что задержанный водитель фуры получил взрывчатку от СБУ. По данным спецслужбы, грузовик Mercedes-Benz с украинскими номерами ехал с Украины через Румынию, Болгарию и Турцию и проследовал в Грузию через пункт пропуска "Сарпи". При досмотре в машине был найден тайник с 2,4 килограмма гексогена, а также восемь мобильных телефонов, компьютер, деньги, сим-карты и кокаин.Следствие прорабатывает несколько версий. Пока оно не исключает, что это может быть связано с предстоящими 4 октября выборами в органы местного самоуправления и планами, анонсированными радикальными группами. Они угрожали устроить в этот день масштабный антиправительственный митинг.
грузия
украина
россия
тбилиси
в мире, грузия, украина, россия, тбилиси
В мире, Грузия, Украина, Россия, Тбилиси
© РИА Новости / Евгений БиятовНаручники
Наручники. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 12 сен — РИА Новости. Один из задержанных со взрывчаткой украинцев признался, что вез ее в Россию, сообщил заместитель главы грузинской Службы государственной безопасности Лаша Маградзе.
"Несмотря на то что задержанный в показаниях указал, что взрывчатое вещество в конечном итоге должно было попасть в Российскую Федерацию и, по его словам, там планировалось устроить так называемую "Паутину-2", в материалах следствия и других оперативных данных на этом этапе фигурирует только одно конечное место: жилой дом в Тбилиси, в районе Авлабари", — сказал Маградзе.
Он уточнил, что задержанный водитель фуры получил взрывчатку от СБУ.
По данным спецслужбы, грузовик Mercedes-Benz с украинскими номерами ехал с Украины через Румынию, Болгарию и Турцию и проследовал в Грузию через пункт пропуска "Сарпи". При досмотре в машине был найден тайник с 2,4 килограмма гексогена, а также восемь мобильных телефонов, компьютер, деньги, сим-карты и кокаин.
Следствие прорабатывает несколько версий. Пока оно не исключает, что это может быть связано с предстоящими 4 октября выборами в органы местного самоуправления и планами, анонсированными радикальными группами. Они угрожали устроить в этот день масштабный антиправительственный митинг.
В мире Грузия Украина Россия Тбилиси
 
 
