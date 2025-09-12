Захарова: Россия будет адекватно реагировать на возможные новые санкции ЕС
Захарова: Россия ответит адекватно на любые враждебные действия со стороны ЕС
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Россия будет адекватно и выверенно реагировать на возможные новые санкции Евросоюза, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Россия, разумеется, оставляет за собой право отвечать на любые враждебные действия со стороны ЕС, даже если речь идет о заведомо безуспешных попытках нанести нам вред. Реагировать, как всегда, мы будем адекватно, выверенно, с учетом наших коренных интересов", - сказала Захарова на брифинге в пятницу, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас сообщила в соцсети X, что Евросоюз завершает работу над 19-м пакетом санкций против России.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.