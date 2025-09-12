Россия следит за решениями по замороженным активам, заявила Захарова
Захарова: РФ следит за действиями Брюсселя в отношении российских активов
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Россия внимательно следит за действиями Брюсселя в отношении российских замороженных активов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Внимательно следим за заявлениями, да и за действиями бельгийских властей относительно российских так называемых замороженных активов. Компетентные российские ведомства, включая министерство иностранных дел России, предпринимают все возможные шаги, направленные на защиту интересов российских граждан и юридических лиц, которые пострадали в связи с введением нелегитимных антироссийских ограничительных мер ", - сказала Захарова на брифинге в пятницу.
Ранее министр иностранных дел Бельгии Максим Прево в интервью Financial Times допустил, что страна может согласиться на более рискованное обращение с замороженными российскими активами, но предложил разделить правовые риски и юридическую ответственность за меры в отношении активов РФ в Европе между всеми странами ЕС.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В конце августа издание Welt am Sonntag со ссылкой на данные Еврокомиссии сообщало, что ЕС с января по июль 2025 года перевел Украине 10,1 миллиарда евро из доходов от замороженных средств Центрального банка России.
В качестве ответной меры Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Евросоюз вложит шесть миллиардов евро в альянс беспилотников с Украиной
10 сентября, 10:36