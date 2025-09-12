https://ria.ru/20250912/rossija-2041436131.html
Россия не угрожает странам Европы, заявил Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, рассуждая на тему проведения учений "Запад-2025", заявил, что Россия не угрожает странам Европы. РИА Новости, 12.09.2025
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, рассуждая на тему проведения учений "Запад-2025", заявил, что Россия не угрожает странам Европы. Белорусско-российские учения "Запад-2025" пройдут на территории Белоруссии с 12 по 16 сентября. "Я хочу напомнить слова нашего президента: Россия никогда никому не угрожала, не угрожает она и странам Европы", - сказал Песков журналистам.
