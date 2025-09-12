Рейтинг@Mail.ru
Россия не угрожает странам Европы, заявил Песков - РИА Новости, 12.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:14 12.09.2025
https://ria.ru/20250912/rossija-2041436131.html
Россия не угрожает странам Европы, заявил Песков
Россия не угрожает странам Европы, заявил Песков - РИА Новости, 12.09.2025
Россия не угрожает странам Европы, заявил Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, рассуждая на тему проведения учений "Запад-2025", заявил, что Россия не угрожает странам Европы. РИА Новости, 12.09.2025
2025-09-12T13:14:00+03:00
2025-09-12T13:14:00+03:00
россия
европа
белоруссия
дмитрий песков
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0e/2016908606_0:162:3102:1907_1920x0_80_0_0_797d8121e87f1b7b956d5cd178ea515e.jpg
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, рассуждая на тему проведения учений "Запад-2025", заявил, что Россия не угрожает странам Европы. Белорусско-российские учения "Запад-2025" пройдут на территории Белоруссии с 12 по 16 сентября. "Я хочу напомнить слова нашего президента: Россия никогда никому не угрожала, не угрожает она и странам Европы", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20250912/ucheniya-2041403309.html
россия
европа
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0e/2016908606_315:0:3046:2048_1920x0_80_0_0_9db777df38554f5b97ee307296cfe811.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, европа, белоруссия, дмитрий песков, в мире
Россия, Европа, Белоруссия, Дмитрий Песков, В мире
Россия не угрожает странам Европы, заявил Песков

Песков: Россия не угрожает странам Европы учениями "Запад-2025"

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, рассуждая на тему проведения учений "Запад-2025", заявил, что Россия не угрожает странам Европы.
Белорусско-российские учения "Запад-2025" пройдут на территории Белоруссии с 12 по 16 сентября.
"Я хочу напомнить слова нашего президента: Россия никогда никому не угрожала, не угрожает она и странам Европы", - сказал Песков журналистам.
В Белоруссию прибыл первый эшелон с военнослужащими Российской Федерации и техникой для участия в совместном стратегическом учении Запад-2025 - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
Мировые СМИ пристально следят за российско-белорусскими учениями
Вчера, 11:28
 
РоссияЕвропаБелоруссияДмитрий ПесковВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала