В Роспотребнадзоре рассказали, как снизить риски заболевания ОРВИ в школе

В Роспотребнадзоре рассказали, как снизить риски заболевания ОРВИ в школе

В Роспотребнадзоре рассказали, как снизить риски заболевания ОРВИ в школе

Для снижения рисков заболевания гриппом и ОРВИ в школе в Роспотребнадзоре посоветовали мыть руки не менее 30 секунд, трижды в день промывать нос солевыми... РИА Новости, 12.09.2025

2025-09-12T03:06:00+03:00

2025-09-12T03:06:00+03:00

2025-09-12T03:06:00+03:00

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Для снижения рисков заболевания гриппом и ОРВИ в школе в Роспотребнадзоре посоветовали мыть руки не менее 30 секунд, трижды в день промывать нос солевыми раствором и полоскать горло, а в перерывах между уроками проветривать классы. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала РИА Новости, что подъем заболеваемости ОРВИ фиксируется в России, однако пока ее уровень в целом по стране невысокий. "Значительно уменьшают вероятность попадания вирусов в организм простые правила гигиены. Помните о необходимости мытья рук - после улицы, поездок на общественном транспорте, посещения мест общего пользования и перед едой. Вирусы и микробы остаются и после контакта с ручками дверей, кнопками лифтов, лестничными перилами, выключателями, мобильными телефонами. Время мытья рук должно составлять не менее 30 секунд. Если нет возможности использовать мыло, то на помощь придут антисептики и влажные салфетки", - рассказали РИА Новости в ведомстве. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что важно не касаться грязными руками лица, глаз, носа, рта. Контакт со слизистой – это кратчайший способ подцепить болезнь. "Желательно трижды в день - утром, днем и вечером - промывать нос солевыми раствором и полоскать горло. Эта процедура увлажняет слизистую, стимулирует ее обновление и удаляет вирусы и бактерии", - пояснили в пресс-службе. Также в Роспотребнадзоре рекомендовали в период роста заболеваемости ОРВИ при посещении мест массового скопления людей и в поездках на общественном транспорте пользоваться защитными масками. "Школа – это место, в котором девять месяцев в году дети проводят значительную часть своего времени. В перерывах между уроками, в отсутствие учеников, в классе необходимо проводить проветривание. Оно уменьшает концентрацию скопившихся вредных микроорганизмов в воздухе", - подчеркнули в пресс-службе. В Роспотребнадзоре также рекомендовали ответственно подойти к выбору школьной одежды. Она должна быть удобной, изготовленной из натуральных тканей и соответствующей температурному режиму. Еще важно на забывать про сменную обувь. В ней ребенок не только будет чувствовать себя комфортно, но и поможет поддержанию чистоты в классе. "Укрепление иммунитета: правильное питание – основа здоровья ребенка. Растущему организму необходимы витамины и минералы, свежие овощи и фрукты, мясо и рыба, яйца и молочные продукты", - отметили в ведомстве. Горячее питание в школе является гарантией хорошего самочувствия, гармоничного роста и стойкого иммунитета, подчеркнули в пресс-службе. Фастфуд, сладкие и жирные блюда в ведомстве посоветовали ограничить. "Зарядка, прогулки на свежем воздухе, занятия спортом помогут сохранить в здоровом теле здоровый дух. Следите за соблюдением режима сна и бодрствования", - отметили в Роспотребнадзоре. В ведомстве напомнили, что основным и самым надежным способом защиты от гриппа является вакцинация. Она проводится ежегодно до начала эпидемического подъема заболеваемости. "При первых признаках заболевания - головной боли, насморке и кашле - лучше остаться дома, даже если температура тела не превышает плюс 37 градусов. Покой и своевременное пресечение первых симптомов болезни значительно увеличивает вероятность того, что она пройдет легко и за более короткий срок. А также, оставшись дома, вы не заразите других", - уточнили в ведомстве.

