Семья убитого в Москве байкера потребовала компенсацию у обвиняемых

19:01 12.09.2025 (обновлено: 19:14 12.09.2025)
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Родители московского байкера Кирилла Ковалева, убитого из-за замечания о парковке, потребовали с фигурантов дела об убийстве 100 миллионов рублей в качестве компенсации, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. В них указано, что родители Ковалева в рамках уголовного процесса заявили иск к обвиняемым о компенсации морального вреда на общую сумму 100 миллионов рублей. Требования обусловлены чувством невосполнимой утраты, а также силами, вложенными в сына, следует из материалов. На этой неделе гособвинение в прениях сторон попросило Мосгорсуд приговорить к 17 годам колонии строгого режима Шахина Аббасова, основного обвиняемого по делу, других фигурантов - к срокам от 9,5 до 16 лет. По данным следствия, 17 апреля 2024 года 21-летний гражданин Азербайджана Шахин Аббасов припарковал автомобиль на тротуаре у подъезда дома на Краснодарской улице. Это вызвало недовольство 24-летнего московского байкера Кирилла Ковалева, который сделал водителю замечание. Тот напал на него, избил и ударил ножом в живот. От полученных травм Ковалев скончался. Аббасов пытался скрыться, но был задержан в Ростовской области. Ему предъявлено обвинение в совершении убийства группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений, его отцу, брату, дяде, кузену и другу - в пособничестве в убийстве. Фигурантов отправили в СИЗО. Кроме того, Люблинский суд столицы приговорил инспектора ГИБДД, который за взятку в 30 тысяч рублей пропустил машину с пустившимися в бега подозреваемыми, к 3,5 года колонии.
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Родители московского байкера Кирилла Ковалева, убитого из-за замечания о парковке, потребовали с фигурантов дела об убийстве 100 миллионов рублей в качестве компенсации, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что родители Ковалева в рамках уголовного процесса заявили иск к обвиняемым о компенсации морального вреда на общую сумму 100 миллионов рублей. Требования обусловлены чувством невосполнимой утраты, а также силами, вложенными в сына, следует из материалов.
Подъезд жилого дома на улице Краснодарская, где между двумя мужчинами произошел конфликт из-за парковки - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
Суд оставил фигурантов дела об убийстве москвича из-за парковки в СИЗО
16 августа 2024, 12:07
На этой неделе гособвинение в прениях сторон попросило Мосгорсуд приговорить к 17 годам колонии строгого режима Шахина Аббасова, основного обвиняемого по делу, других фигурантов - к срокам от 9,5 до 16 лет.
По данным следствия, 17 апреля 2024 года 21-летний гражданин Азербайджана Шахин Аббасов припарковал автомобиль на тротуаре у подъезда дома на Краснодарской улице. Это вызвало недовольство 24-летнего московского байкера Кирилла Ковалева, который сделал водителю замечание. Тот напал на него, избил и ударил ножом в живот. От полученных травм Ковалев скончался.
Аббасов пытался скрыться, но был задержан в Ростовской области. Ему предъявлено обвинение в совершении убийства группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений, его отцу, брату, дяде, кузену и другу - в пособничестве в убийстве. Фигурантов отправили в СИЗО.
Кроме того, Люблинский суд столицы приговорил инспектора ГИБДД, который за взятку в 30 тысяч рублей пропустил машину с пустившимися в бега подозреваемыми, к 3,5 года колонии.
Полицейская машина - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
В Петербурге завели дело на водителя Rolls-Royce, наехавшего на байкера
3 июня, 09:24
 
