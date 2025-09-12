https://ria.ru/20250912/roditeli-2041543644.html

Семья убитого в Москве байкера потребовала компенсацию у обвиняемых

2025-09-12T19:01:00+03:00

2025-09-12T19:01:00+03:00

2025-09-12T19:14:00+03:00

происшествия

азербайджан

ростовская область

московский городской суд

гибдд мвд рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941538512_0:317:2824:1906_1920x0_80_0_0_43f260304fc602d4c538f500f6dcd23c.jpg

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Родители московского байкера Кирилла Ковалева, убитого из-за замечания о парковке, потребовали с фигурантов дела об убийстве 100 миллионов рублей в качестве компенсации, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. В них указано, что родители Ковалева в рамках уголовного процесса заявили иск к обвиняемым о компенсации морального вреда на общую сумму 100 миллионов рублей. Требования обусловлены чувством невосполнимой утраты, а также силами, вложенными в сына, следует из материалов. На этой неделе гособвинение в прениях сторон попросило Мосгорсуд приговорить к 17 годам колонии строгого режима Шахина Аббасова, основного обвиняемого по делу, других фигурантов - к срокам от 9,5 до 16 лет. По данным следствия, 17 апреля 2024 года 21-летний гражданин Азербайджана Шахин Аббасов припарковал автомобиль на тротуаре у подъезда дома на Краснодарской улице. Это вызвало недовольство 24-летнего московского байкера Кирилла Ковалева, который сделал водителю замечание. Тот напал на него, избил и ударил ножом в живот. От полученных травм Ковалев скончался. Аббасов пытался скрыться, но был задержан в Ростовской области. Ему предъявлено обвинение в совершении убийства группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений, его отцу, брату, дяде, кузену и другу - в пособничестве в убийстве. Фигурантов отправили в СИЗО. Кроме того, Люблинский суд столицы приговорил инспектора ГИБДД, который за взятку в 30 тысяч рублей пропустил машину с пустившимися в бега подозреваемыми, к 3,5 года колонии.

азербайджан

ростовская область

