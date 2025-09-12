https://ria.ru/20250912/remont-2041394861.html

Ресин рассказал о ходе ремонта храма Христа Спасителя

Ресин рассказал о ходе ремонта храма Христа Спасителя - РИА Новости, 12.09.2025

Ресин рассказал о ходе ремонта храма Христа Спасителя

Плановый ремонт храма Христа Спасителя включает в том числе устранение нескольких протечек и намоканий в стилобатной части храма, рассказал РИА Новости куратор... РИА Новости, 12.09.2025

2025-09-12T10:59:00+03:00

2025-09-12T10:59:00+03:00

2025-09-12T10:59:00+03:00

религия

религия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040987770_0:168:2952:1829_1920x0_80_0_0_32b5c73765c4b5a7eec52621c6e6b7b1.jpg

МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Плановый ремонт храма Христа Спасителя включает в том числе устранение нескольких протечек и намоканий в стилобатной части храма, рассказал РИА Новости куратор программы строительства православных храмов в Москве, депутат Госдумы, советник мэра столицы Сергея Собянина и патриарха Кирилла Владимир Ресин. В августе в Русской православной церкви отпраздновали 25-летие воссоздания храма Христа Спасителя: взорванный советскими властями в 1931 году и восстановленный в 1990-е годы, он был вновь освящен 19 августа 2000 года. Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков 9 августа сообщил журналистам, что специалисты приступили к ремонту куполов четырех звонниц храма Христа Спасителя, которые не ремонтировались 25 лет. По его словам, завершен демонтаж покрытий куполов общей площадью почти 1,9 тысячи "квадратов" и наверший - декоративных элементов, украшающих их вершины, проведен ремонт металлической обрешетки куполов, выполнена грунтовка и обработка гидрофобными и антикоррозийными составами. Также, добавил он, должны быть начаты работы на главном куполе храма. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что ранее был проведен капитальный ремонт фасадов храма Христа Спасителя. В 2023 году обновили южную, а в 2024 - северную, восточную и западную стороны сооружения, смотровые площадки и звонницы. Общая площадь отремонтированных фасадов превысила 13,2 тысячи квадратных метров. "Речь идет не об экстренной реставрации, а о плановом ремонте, который закономерно наступает спустя четверть века активной эксплуатации такого крупного и многофункционального комплекса. Работы ведутся в согласованном графике с участием Фонда храма Христа Спасителя, подрядных организаций и городских структур. Главная установка – не гнаться за календарными датами, а сделать все максимально качественно и основательно, чтобы обновленный храм прослужил еще многие десятилетия", - сказал Ресин. Он напомнил, что основная часть работы по стилобату и фасаду выполнена еще в 2024 году. "Сегодня работы развернуты на надвратной звоннице и куполах: там ведется очистка камня, обновление куполов, покрытие их специальными составами, чтобы освежить блеск и защитить поверхность на будущие десятилетия. Отдельно ведется работа с так называемыми "слабым местами". Все технические вопросы решаются параллельно: устраняются несколько протечек и намоканий в стилобатной части. Все проблемные участки обследуются, принимается решение об их устранении и последующем мониторинге, к работам подключены профильные организации", - рассказал советник патриарха Кирилла и мэра Москвы. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе Ресина, устранение протечек и намоканий в стилобате храма Христа Спасителя, возникающих из-за подземных вод – стандартные профилактические работы для храма, который стоит на берегу Москвы-реки. Ресин таже назвал храм Христа Спасителя духовным и архитектурным символом всей России. "Мы имеем дело с крупнейшим в стране и сложнейшим по конструкции храмовым комплексом. И то, что через 25 лет он проходит плановое обновление, – это естественный процесс заботы о его сохранности. Самое важное – сохранить храм Христа Спасителя для будущих поколений в его красоте и величии. И именно это сейчас является главным приоритетом", - заключил собеседник агентства. Храм Христа Спасителя – главный и самый большой храм РПЦ, вмещает до 10 тысяч человек. Он построен по решению императора Александра I после войны 1812 года, как говорится на сайте храма, в благодарность за заступничество Всевышнего в критический период истории России, как памятник мужеству русского народа в борьбе с наполеоновским нашествием 1812 года. В 1931 году во время гонений советской власти на Церковь храм был взорван. В январе 1995 года патриарх Московский и всея Руси Алексий II в присутствии председателя правительства РФ Виктора Черномырдина и мэра Москвы Лужкова заложил камень в фундамент воссоздаваемого храма Христа Спасителя.

https://ria.ru/20250912/tserkov-2041357833.html

https://ria.ru/20250911/rossiya-2041315547.html

https://ria.ru/20250911/rpts-2041264364.html

https://ria.ru/20250911/rossiya-2041238656.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Никита Бизин

Никита Бизин

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

религия